Yine kaza, yine ölüm

Girne–Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu 51 yaşındaki yaya Musa Mavideniz hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, üç şeritli yolun sol şeridinde güney istikametine doğru seyreden UJ 208 plakalı salon aracın sürücüsü 22 yaşındaki Yiğit Kaya, Kuzey Çevre Yolu bağlantısına geldiği sırada çevre yoluna geçmek için en sol şeride yöneldi. Bu esnada, yolun sol kısmında yer alan kaçış şeridinde kuzeyden güneye doğru yaya olarak ilerleyen 51 yaşındaki Musa Mavideniz’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Musa Mavideniz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası araç sürücüsü Yiğit Kaya tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.