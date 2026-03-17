“Devlet ciddiyeti ve terbiye sınırları aşıldı”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ifadelerine sert tepki gösterilerek, gelinen noktada kendisine herhangi bir yanıt verilmeyeceği vurguladı.

Açıklamada, ülkenin içinden geçtiği zor döneme dikkat çekilerek, Cumhurbaşkanlığı’nın önceliğinin halkı doğrudan ilgilendiren daha önemli meseleler olduğu ifade edildi.

Açıklama şöyle:

“Devlet ciddiyeti bir yana, terbiye sınırları da aşıldığına göre, bu noktadan sonra Sn. Tahsin Ertuğruloğlu'nun söylediği herhangi bir şeye yanıt vermem veya onunla ilgili yorum yapmam söz konusu değil.

İçinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemde Cumhurbaşkanlığı'nın yapmak zorunda olduğu çok daha önemli işler, halkımızın da ilgileneceği çok daha önemli konular var!”