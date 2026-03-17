Başbakan Ünal Üstel, akaryakıta yakıta iki kez zam yapıldığını belirterek “Akaryakıtta zamlar duruldu diyemeyiz, savaş biterse duracak” diye konuştu.

Üstel, Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtlarken, hükümetin açıkladığı “birinci tasarruf paketi” ve akaryakıt zamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üstel, savaşın devam ettiği sürece ekonomik belirsizliğin sürdüğünü vurgulayarak, “Bugün savaşın 17. günü ve ne zaman biteceği de belli değil. Biz halkımızı zamlar altında ezdirmemek için çok çalışıyoruz.” diye konuştu.

Akaryakıta yapılan zamlara değinen Üstel, “Yakıta evet 2 kere zam yaptık ama geriye dönün bakın.Uzun zaandan sonra yaptık. Biz 2.5 TL diye bir zam açıklamadık, bir arkadaşımız ‘zamlar gelebilir’ dedi ama rakamı kendisi öyle koydu.” ifadelerini kullandı. Bir hafta sonraki zama yönelik fondan da kullanılarak hayat pahalılığına yansımanın azaltılması için tedbir alındığını savunan Üstel, “Uzun zamandan sonra yakıta zam yaptık. Yakıtta zamlar duruldu diyemeyiz. Savaş biterse duracak.” diye konuştu.

Üstel, “Biz ada ülkesiyiz ve ihracatı sınırlı, ithalata dayalı bir ekonomisi var.” dedi. Elektrik fiyatlarına ilişkin ise şu an için zam planlanmadığını söyleyen Üstel, “Gündemimizde elektriğe bir zam yok ama ilerleyen günlerde düşünebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Tasarruf paketine ilişkin tartışmalara da değinen Üstel, “Tasarruf paketlerinde 13. maaş kalkacak diye bir şey yok. 13. maaş hiçbir zaman gündemimize gelmedi.” Şeklinde konuştu.