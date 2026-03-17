Üçüncü kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Mağusa’da bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün 16.30 sıralarında, Mağusa’da 2 yaşındaki erkek bebek Emmanuel David , bir apartmanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda bulunduğu sırada henüz tespit edilemeyen bir şekilde aşağıya düşerek ağır şekilde yaralandı.

Emmanuel David, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.