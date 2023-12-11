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Vintage & Antika Pazarının üçüncüsü düzenlendi

Vintage & Antika Pazarının üçüncüsü düzenlendi

Girne'de Vintage & Antika Pazarı’nın üçüncüsünü hafta sonu Ramadan Cemil Meydanı'nda düzenledi.

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Girne'de Vintage & Antika Pazarı’nın üçüncüsünü hafta sonu Ramadan Cemil Meydanı'nda düzenledi.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, iki gün süren pazar boyunca nostaljik plaklar çalındı. Pazarda eski plaklardan efemeralara, posterlerden dergilere, kitaplardan vintage küçük ev eşyalarına, sanat ürünlerinden pek çok ürün satışa sunuldu.

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