“‘Vicdani Ret Yasası’ yeniden Meclis gündemine geleceği için dava ertelendi”

Seferberlik çağrısına uymadığı iddiasıyla hakkında dava açılan vicdani retçi Hasan Rahvancıoğlu, bugün ikinci kez Lefkoşa’daki askeri mahkemede yargıç karşısına çıktı.

Duruşma, ‘Vicdani Ret Yasası’ olarak anılan ve 2019 yılından bu yana Meclisin tozlu raflarında onay bekleyen Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bir kez daha Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek olması nedeniyle 12 Mart Perşembe günü, saat 12.00’ye ertelendi.

Rahvancıoğlu’nun yargıç karşısına çıkarılacak olması nedeniyle, yağmurlu havaya rağmen adanın hem kuzeyi hem de güneyinden çok sayıda barış aktivisti, dayanışma amacıyla askeri mahkeme önünde hazır bulundu.

“Yasa tasarısı bir kez daha Meclis’te gündeme getirilecek”

Dava sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi’nden Murat Kanatlı, yasa değişikliğiyle ilgili bazı dikkat çeken görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti.

Kanatlı, ‘Vicdani Ret Yasası’ ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile görüştüklerini ve bütçe görüşmelerinin ardından söz konusu tasarının bir kez daha Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getirileceği bilgisini aldıklarını belirtti.

Kanatlı bu kapsamda, Özdenefe’nin sözünü ettiği genel kurul görüşmesini bekleyeceklerini belirtti.

Erhürman ile görüşülecek

Kanatlı ayrıca Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmek adına randevu aldıklarını, söz konusu görüşmenin de sürece dair belirleyici olacağını ifade etti.