Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem: Can kaybı 188'e yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde en az 188 kişi öldü, 1500'den fazla yaralı var.

Venezuela Devlet Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Delcy Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Rodriguez, başkent Caracas'ın kuzeyindeki La Guaira eyaletinin depremden en fazla etkilendiğini, 250 binanın yıkıldığını veya hasar aldığını söyledi.

Başkentte de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu 1900'den bu yana Venezuela'da kayda geçen en büyük deprem.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremlerin ardından ülkede can kaybının yüksek, hasarın ise ağır olmasının beklendiğini açıkladı.

Kurum "Afetin geniş bir alana yayılmış olması muhtemel" değerlendirmesinde bulunurken, güçlü sarsıntılara yol açabilecek artçı depremlerin de yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Depremlerin komşu Kolombiya'da da hissedildiği bildirildi.

Rodriguez ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Trump yönetiminin "Venezuela hükümeti ile sürekli irtibat halinde olduğunu, destek ve dayanışma sağladığını" söyledi.

39 saniye arayla iki deprem

USGS'ye göre 7,2 büyüklüğündeki ilk deprem, 24 Haziran'da yerel saatle 18.04'te Montalban bölgesinde 13,2 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından Venezuela, ABD Virjin Adaları ve Britanya Virjin Adaları için tsunami uyarısı yapıldı. Ancak uyarı daha sonra kaldırıldı.

İlk depremden yaklaşık 39 saniye sonra bölgede bu kez 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

USGS'ye göre ikinci depremin merkez üssü Yumare'nin 23 kilometre güneydoğusunda ve deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremler akşam iş çıkışı trafiğinin en yoğun olduğu zamana denk geldi.

Fakat 24 Haziran, Venezuela'da 1821'de bağımsızlık lideri Simon Bolívar'ın İspanyol sömürge güçlerine karşı kesin zafer kazandığı Carabobo Muharebesi'nin yıl dönümü nedeniyle resmi tatil olarak kutlanıyor.

Bu nedenle normal bir hafta içi gününe kıyasla daha fazla kişinin deprem sırasında evlerinde bulunduğu değerlendiriliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sarsıntının ardından çok sayıda kişinin panikle sokaklara çıktığı görüldü.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Venezuela'nın ana uluslararası havalimanı Maiquetia Havalimanı'nın depremde meydana gelen "ciddi hasar" nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Depremin hemen ardından havalimanından paylaşılan görüntülerde, yolcuların koridorlardan panik içinde kaçtığı, sarsıntı sırasında tavanlardan yoğun toz bulutlarının yükseldiği görüldü.

Rodriguez, selefi Nicolas Maduro'nun Ocak ayında ABD güçleri tarafından gözaltına alınarak uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmak üzere New York'a götürülmesinin ardından ülkeyi vekâleten yönetiyor.