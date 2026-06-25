“BRTK (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı onaylayarak, Meclis Genel Kurulu’nun gündemine sevk etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, bugün toplanan Komite, ilk olarak “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısını” ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve Bay-Sen’den yetkililer katıldı.

Komite daha sonra “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve KTAMS’tan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Komite Üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil katıldı. Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekili Sami Özuslu de yer aldı.