Ve uçak havalandı...

Kıbrıs’ın kuzeyindeki depremzede yakınları ve destek ekiplerini taşıyan uçak, 2 buçuk saatin ardından 17.00 itibariyle Adıyaman’a doğru havalandı.

Pegasus’a ait uçağın, 45 dakika sonra Adıyaman’da olması bekleniyor.

Adıyaman’a gidecek olan uçakta Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığından bir acil durum ekibi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve KKTC AKUT’tan arama kurtarma ekipleri ile sportif müsabaka için Adıyaman’a giden öğrenci kafilelerinde yer alanlar olmak üzere toplam 107 kişi bulunuyor.

Uçağın, 14.30’dan bu yana kalkması bekleniyordu.