Vatandaşın zam isyanı: “İşimiz çok zor, durumlar çok kötü”

Elektrik fiyatlarına yapılan zam yurttaşın tepkisine neden oldu. Vatandaş, kurumu kurtarmak adına tek çıkar yolun ‘vatandaşa yüklenmek’ olmadığına vurgu yaptı.

Benzer olayın daha önce Kıbrıs Türk Hava Yolları konusunda yaşadığını anımsatan bazı vatandaşlar, kurumun zararının vatandaşa mal edilmeye çalışıldığını dile getirdi. Yapılan zamların ‘zararı vatandaş ödesin’ anlamına geldiğini ifade etti.

Sadık Bünyat:

“İşimiz çok zor, durumlar çok kötü”

“Ev kirası ödeyenlere, borç ödeyenlere Allah sabır versin. Yıllardır kurum batağa sürüklendi. Bu ülkede güneş enerjisi için hiç yatırım yapılmadı, bu halka çok günah. İşimiz çok zor, durumlar çok kötü.”

Ulusal Şener:

“Benzer olayı daha önce de Kıbrıs Türk Hava Yolları yaşadı”

“Her ay bu kadar faturayı nasıl ödeyeceğiz aklımız almıyor. Artık peşin de çalışacaklar, borcu olanın elektriği hemen kesilecek. ‘Nereden istersen bul getir öde’ derler. Kaşıkla verip, kepçeyle alıyorlar. Bu kurum yıllardır batağa sürüklendi. Benzer olayı hem İstanbul Hava Yolları hem de Kıbrıs Türk Hava Yolları yaşadı. Gelirler, giderlerini karşılamıyor. Şimdi halk ödesin diyorlar da nasıl ödesin? Borcu olanlar, ev kirası verenler, asgari ücretle geçinenler ne yapsın?”

Aşkın Hakkı Ortatepe: “Artık aldığımız nefesten zam isteyecekler”

“Artık aldığımız nefesten zam isteyecekler, zaman o zamana geldi. Bu yapılanlar bize müstahaktır. Birkaç ay içinde her kaleme zam, her kaleme zam yapıldı ama bizim gelirimiz benzer ölçüde artmadı. Ben maaşıma zam yapılmadığı için işten çıkmak durumunda kaldım. Bunu denetleyen de yok…”

Ali Yücetürk:

“Devlet, kendi mükellefiyetlerini yerine getirip Kurum’u ödese, bu hale gelinmezdi”

“Devlet en başta kendi mükellefiyetlerini yerine getirip Kurum’u ödese, bu hale gelinmezdi, kurum kalkınırdı. Artık elektrik faturası ödemekten usandım, bir buçuk yıl önce her ay bin TL ödüyordum. Solar güneş sistemi kurdum. 5 bin 200 Euro ödeyip sistem kurdum, şu an bunu yapmak cazibesini yitirdi ama elektrik faturaları da artık ödenemez oldu.

Mustafa Altuner:

“Maliye’nin elektriğini keserler ama bir saat sonra açarlar, fakir fukaraya bunu yapmazlar”

“Vatandaş boğazından kısıp elektriğini ödeyecek, mecbur… Devlet daireleri düzenli ödeme yapsaydı, bu kurumun alacaklarını verseydi o zaman batmazdı. Maliye’nin elektriğini keserler ama bir saat sonra açarlar, fakir fukaraya bunu yapmazlar. Faturalarımız iki katı artacak ama bizim gelirimiz bu kadar artmadı, günah…”

Sevvaydin Salih Hüseyin:

“Peşin çalışmaya başladılar, vatandaş bu yükü nasıl çeksin”

“İçeride hiç borcumuzun kalmaması lazım, peşin çalışmaya başladılar. Vatandaş bu yükü nasıl çeksin. Çoluktan çocuktan, yemekten kısıp ödeyeceğiz, kaçarı yok. Gece erkenden yatacağız”

Ahmet Tayfun Yakasız:

“Kara kara düşünüyoruz, hayatın her alanında bu zamlarla karşılaşacağız”

“Yeni iş kurmaya çalışıyoruz, yeni sayaç bağlayacağız, bunun için 2 bin 500 TL ödeme yapmamız gerek. Daha dükkanı girmeden elektrikle başa çıkabilecek miyiz, sayacı nasıl öderiz diye düşünüyoruz. Tüm kalemler çok pahalı. Kara kara düşünüyoruz, hayatın her alanında bu zamlarla karşılaşacağız.”

Mehmet Tekin:

“Çıkar tek yol zam yapmak olmamalı, devlet her çözüm arayışında vatandaşın cebine el uzatmamalı”

“575 TL fatura ödemeye geldim, eşim de çalışıyor, gündüz evde kimse yok. Gelen ay bu katlanan faturayı nasıl ödeyeceğiz düşünüyoruz. Bütçemizde kısacak bir kalem de kalmadı. Küçük çocuğum var, bez, mama ücretleri 80 TL’lerden 140 TL’lere çıktı. Artık bıçak kemiğe dayandı. Kurumların veya devletin çıkar tek yolu zam yapmak olmamalı, devlet her çözüm arayışında vatandaşın cebine el uzatmamalı”

Sibel Arıcı:

“Aybaşı herkes sevinirken biz boynumuz bükük kalıyoruz, yazıklar olsun”

“Aylığımızı ay sonuna kadar borç edindiklerimize dağıtıp, sonra avans çekerek yaşıyoruz. Aybaşı herkes sevinirken biz boynumuz bükük kalıyoruz ama siyasiler hala koltuk derdinde, yazıklar olsun… 100 TL’ye de elektrik mi kesilir? Nasıl bu zamları ödeyeceğiz, nasıl günlük ödeyeceğiz, zaten her ay geriden geliyoruz. Biz boğazımıza yetişmeye çalışıyoruz ona bile yetişemiyoruz.”

Mehmet Temeller:

“Düşük gelirli insanlar nasıl bu yükü çekecek? Çok günah…”

“Dar gelirli, çok düşük maaşlı insanlar var, o insanlar nasıl geçinecek? Çok günah… Faturalar 2 katına çıkacak deniyor. Bu düşük gelirli insanlar nasıl bu yükü çekecek? Kurumun ayağa kalkması için tek çare vatandaşın bütçesi olmamalı.”

Elektrikte zam açıklandı