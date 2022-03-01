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Elektrikte zam açıklandı

Elektrikte zam açıklandı

Elektrikte çoklu tarife uygulamasının yürürlükten kalkması ve tek zamanlı tarifenin başlamasıyla, uzun zamandır konuşulan elektrik zammı dün akşam Meclis kürsüsünde Maliye Bakanı Sunat Atun tarafından açıklandı.

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Elektrikte çoklu tarife uygulamasının yürürlükten kalkması ve tek zamanlı tarifenin başlamasıyla, uzun zamandır konuşulan elektrik zammı dün akşam Meclis kürsüsünde Maliye Bakanı Sunat Atun tarafından açıklandı.

0-250 Kw arası kullanımlarda tarife ücreti 98 Kuruş olarak değişmezken, 251-500 KW arası  kullanımlarda 2.70 TL, 501-750 Kw arası kullanımda 2.95 TL, 751-1000 Kw arası kullanımda3,25 TL, 1001 Kw ve üzeri   kullanımda ise 4 TL olarak belirlendi.

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