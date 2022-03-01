Elektrikte zam açıklandı

Elektrikte çoklu tarife uygulamasının yürürlükten kalkması ve tek zamanlı tarifenin başlamasıyla, uzun zamandır konuşulan elektrik zammı dün akşam Meclis kürsüsünde Maliye Bakanı Sunat Atun tarafından açıklandı.

0-250 Kw arası kullanımlarda tarife ücreti 98 Kuruş olarak değişmezken, 251-500 KW arası kullanımlarda 2.70 TL, 501-750 Kw arası kullanımda 2.95 TL, 751-1000 Kw arası kullanımda3,25 TL, 1001 Kw ve üzeri kullanımda ise 4 TL olarak belirlendi.