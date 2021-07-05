Varış'tan polislere sitem: “O zaman sizlerin orada ne işi var?”

TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış, sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün hastanede yaşanan hasta yakınları ile doktorlar arasındaki gerginliğe ne polislerin ne de güvenlik görevlilerinin müdahale ettiğini belirterek, “O zaman sizlerin orada ne işi var?” diye sitem etti.

Varış’ın açıklaması şöyle:

“Lefkoşa Devlet Hastanesi ve diğer kamu sağlık merkezlerinde görevlendirilen polisler ne iş yapıyor?

03 Temmuz 2021 Cumartesi günü Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne giren ve hasta yakını olduğunu iddia eden kişileri ilgili hekimler ve hemşireler hastaların enfeksiyon kapma riski nedeniyle yoğun bakım servisinin dışına çıkarmak istemiş ve hastanede görevli olan güvenlik personelleri ile polisleri göreve çağırmıştır.

Sağlık çalışanlarının çağrılarına verilen cevaplar:

1. Hastane Güvenliği: Bizim yetkimiz yok müdahale edemeyiz.

2. Hastane Polisi: Bizim görevimiz değil, müdahale etmeyeceğiz.

Soruyoruz; O zaman sizlerin orada ne işi var?

Görev başındaki sağlık çalışanları CÖŞ ve Adli Şube'de görevli polislere çağrıda bulunmuş ve ilgili birimlerdeki görevliler gelerek gereğini yapmış. Görevini layığıyla yapan herkese teşekkür ederiz.

Polis Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Hükümeti hastalanelerimizdeki güvenlik zaafiyetiyle ilgili son kez uyarıyoruz. Biran önce iş yapma niyeti olmayan, her konuda 'bu benim vazifem değil isterseniz CÖŞ/Adli Şube'den görevli çağırın' diyecek sözde polisleri kamu sağlık merkezlerimizde görevlendirmekten vazgeçin! Hastarın ve sağlık çalışanların daha fazla riske atılmasını önleyecek düzenlemeleri zaman kaybetmeksizin yapın!

Artık hastanelerdeki güvenlik zaafiyetletiyle ilgili bahane duymak istemiyoruz. İcraat istiyoruz. Elini kolunu sallayan herkes servislere ve yoğun bakımlara girecekse hastane polisi ve hastane güvenliği ne işe yarıyor?”