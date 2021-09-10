Valizinden 70 adet cep telefonu çıktı

Ercan’dan çıkış yapmak isterken tasarrufunda 70 adet cep telefonu bulunan zanlı P.S.S tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı.

Polis, 8 Eylül’de saat 21.00 raddelerinde Ercan Havalimanı içerisinde, P.S.S’nin ülkeden çıkış yapmak isterken,

valizi içerisinde, 16 adet Samsung marka ve 54 adet Xiomi Redmi marka cep telefonu tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının söz konusu telefonlar ile ilgili makul izahat verememesi üzerine suçüstü gereği tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Zanlının sözlü beyanında konu cep telefonlarını, İskele’de çalıştığı işyerinde Malezya uyruklu bir şahıstan borcu karşılığında aldığını beyan ettiğini ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu kaydetti.

Polis, cep telefonlarının inceleneceğini de belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.