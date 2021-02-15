“Vakalarda gerileme var, herkes üstüne düşeni yapsın”

Vaka gidişatındaki seyrin aşağıya düşmeye başladığını kaydeden Pilli, 80’in üzerinde olan günlük vakaların dün itibariyle 17’ye gerilediğini, alınan kararların bunu etkilediğini ifade etti.

Hafta sonu 2 kaybın yaşandığını belirten Pilli, “Bundan sonra vaka kaybımızın olmamasını dileriz” dedi.

Bireysel tedbirlerin önemine değinen Pilli, “Bir kez daha kapanmamak için açılıma giderken herkes kendi üzerine düşen görevleri yapsın. Denetimden ziyade kişiler üzerine düşeni yapsın, bir kez daha kapanmaya tahammülümüz kalamadı. Maske, mesafe hijyen kurallarına uyalım.” şeklinde konuştu.

BRT’de Manşet + Programına canlı yayın konuğu olan Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklamalarda bulunuyor.

Mutasyona uğrayan virüsün vakalar üzerinde daha çok bulaşıcı olduğunu dile getiren Pilli, Maske, mesafe hijyen kurallarına uyarak en az kayıpla virüsün atlatılacağını anlattı.

“Bu hafta çok önemli, bizim, hepimizin sınavımızdır”

Vakaların düşüşe geçtiğini ve bu haftanın çok önemli olduğunu anlatan Pilli, şöyle devam etti: “Herkesin başına bir polis koymamız mümkün değildir. Çalışan bir kişi aile büyüklerine giderken sosyal mesafesini korusun, maskesini taksın. Nisana kadar komşuculukta kahve içmeleri bıraksın. Bu hafta çok önemli. Lütfen bu hafta herkes kendine düşen görevi yapsın ve bir daha kapanmamak şartıyla önümüzdeki hafta açılıma gidelim. Uzmanlar bu virüsün Mart ayında pik yapacağını söylüyor, tedbir alırsak bu öngörülen piki yaşamamış oluruz. Bunun için kendimize düşen görevleri yapmalıyız. Bu hafta bizim, hepimizin sınavımızdır. Eğer kurallara uyarsak yeni bir artış yaşamayız. Açılım önümüzdeki günlerde vakaların durumuna göre değerlendirilecektir. Tablo 15, 20’sine dek netleşecek emiştim, netleşmeye başlıyor. Sağlık ön planda ama ekonomi de bizim için çok önemli.” şeklinde konuştu.

“Pandemi Hastanesi’ndeki vaka sayısı düşmeli”

Pandemi Hastanesi’nde tedavisi süren 153 kişi olduğunu anlatan Pilli, bu sayının bile çok fazla ve kapasite üzerinde olduğunu kaydetti.

Pilli, “Arzumuz özellikle Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısını daha aşağıya çekmek ve sağlık sistemini rahatlatmaktır. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi.

“Bakanlar Kurulu toplantısına sunulan bilimsel veriler açıklanacak”

Bakanlar Kurulu toplantısında sunulan bilimsel verileri basın ile de paylaşacağını kaydeden Pilli, söz konusu raporda yer alan yerel vakaların haftalık, bölgesel verilerinin olduğunu, bunların gizlenmediğini, açıklanacağını ifade etti.

PCR testleri devam edecek

Ülkenin çeşitli noktalarında yapılan PCR testlerinin devam edeceğini anlatan Pilli, bu test sayılarının yetersiz olduğu eleştirilerini de reddetti. Pilli, “PCR testlerimiz beş binin altına düşmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

“Ben hiçbir kararı yalnız almadım, bir bütün, bir ekip olarak çalışıyorum”

Açılımla ilgili de soruları yanıtlayan Pilli, şu ifadeleri kullandı:

“Kararlar alınırken bunu Üst Kurul ile görüşüyoruz, bu kararları yalnız Ali Pilli almıyor. Hem bu üst kurul, hem burada olmayan farklı bilim adamları, gerek Türkiye’den gerek buradan herkesten görüş alıyoruz. Bakanlar Kurulu’nda görüş veren kişilerle zaten biz daha önceden de çalışıyorduk. Ben hiçbir kararı yalnız almadım, bir bütün, bir ekip olarak çalışıyorum.

Artık af yok, geri dönülmez bir yoldayız, artık kurallara uyacağız, uymayan her işletme de istisnasız ceza yazılacaktır.” dedi.

“Kronik vaka aşılamalarına geçiyoruz”

Aşılarda Mart sonu hedefini de yorumlayan Pilli, 65 yaş üzerinin de büyük bir çoğunluğun aşılandığını, sıranın kronik hastalığı olanlara geldiğini belirtti.

Pilli, aşılamayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Hedefimizden vazgeçmedik ama aşıya ulaşımda sorunlarımız var. Aşı merkezleri 25’ten 27’ye çıkarıldı, yerel yönetimlerle çok iyi bir diyalog içindeyiz, bu uygulama da çok iyi çalışıyor. Pazar günü birçok belediye başkanıyla görüştüm. Hepsi ile çok iyi iletişim içindeyiz, bu savaşı hep birlikte götürürsek kazanacağız. Güzel bir altyapı oluşturduk, buna devam edeceğiz. Ülkeye 80 bin Sinovac aşısı geldi, 65 yaş üzerinin de büyük bir çoğunluğu aşılandı. Kronik vaka aşılamalarına geçiyoruz. 50 yaş üzeri kronik vakaları aşılamaya başlayacağız. Bu aşı planı çok iyi işliyor.

İkinci dozlar da yapılırken, birinci dozlar da devam ediyor. Şubatın sonuna kadar 100 bin kişiyi aşılarsak büyük bir rahatlama olacaktır. Aşıya ulaşırsak Mart sonuna kadar hedefimize ulaşabiliriz. Toplamda 50 bin Sinovac aşısı yaptık, bu hafta içinden yeniden AB üzerinden aşı gelecek.”

“Odalarda 2’şerli kalınıyor”

Pandemi Hastanesi’ndeki bazı odaların kaloriferlerinde sorun olduğunu anlatan Pilli, bun sorunun hafta sonu yapılan çalışmayla giderileceğini kaydetti. Pilli, hastanede oksijen sıkıntısı olmadığını, ilerisi için de takviye yapıldığını anlattı.

Yatak kapasitesi açısından rahatlama olması için vaka sayısının 153’ten aşağıya düşmesi gerektiğini anlattı. Pilli, “Bazı odalarda eşli, çocuklu aileler 2’şer kişi kalıyor. Burada rahatlama için vaka sayısında düşüş olması gerek.” şeklinde konuştu.