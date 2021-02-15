Eski Sağlık Bakanı Besim: Hastane donuyor!

Covid-19 Pozitif tedavisini Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'nde sürdüren Sağlık eski Bakanı Dr. Filiz Besim, gündüzleri sağlık çalışanlarının iyileştiği hastaların, geceleri 18 derecede "donduğunu" söyledi.

Dr. Filiz Besim, "Acil durum hastanesinde durum mu?" başlığı ile yaptığı paylaşımda, akşamları hastaların 18 derece buz gibi üfleyen bir motorla baş başa kaldıklarını belirtti.

"Sağlık çalışanları titrer, hastalar donar" diyen Besim, sistemin günlerdir tamir edilmediğini belirtti.

Acil Durum Hastanesi 15 Kasım 2020 tarihinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların da katıldığı kalabalık bir törenle açılmış, elektrik projesi olmadığı gerekçesiyle uzun süre devreye girememişti. 140 yatak kapasiteli Hastane 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren hasta kabulüne de başlamıştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastanedeki iklimlendirme sorununu bildiklerini ve çözüm üretileceğini söyledi.