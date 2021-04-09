“Vaka artışları ‘kapalı devre turizmi’ etkilemeyecek”

12 Nisan’da açılacak olan ‘kapalı devre turizm’ konusunda değerlendirmelerde bulunan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkedeki vakaların artışının bu durumu etkilemeyeceğini belirtti.

Geliş ve konaklamaların bileklik ile kontrol altında olacağı ve çalışanların da dışarısıyla temasının bulunmayacağını kaydeden Ataoğlu, otellerdeki güvenlik yanında gerek görülmesiyle Polisten de destek alınabileceğine değindi.

Üç günlüğüne gelecek olan turistlerin dışarıya hiç çıkmayacağı şekilde tasarlanan bir başlangıç olduğuna değinen Ataoğlu, Mayıs ayında ise çift aşılı ve çift PCR’lı gelişlerin olabilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Ataoğlu, “Sağlık Üst Kurulu kararı doğrultusunda başlayacak olan kapalı devre turizmde oteller tarafından güvenliğin, acenteler tarafından ise 3 günlük geliş gidişleri kontrol altında tutacak şekilde tedbir alındı.” dedi.

“Oteller bize bildirilecek”

Hangi otellerin ‘kapalı devre turizm’ yapacağının önceden belirleneceği ve protokoller imzalandıktan sonra bilekliklerle ilgili teknik çalışmaların yapılacağını kaydeden Ataoğlu, bu açıklamaları BRT’deki Manşet + programına yaptı.

“Derinlik mesafeleri göze alınacak”

Otellerin belirli noktalarında çipli bilekliklerin internete bağlı sıkıntı yaşamasıyla ilgili detayların da düşünüldüğünü belirten Ataoğlu, bu aşamada derinlik mesafelerini göze alarak çalışmalar yapıldığını anlattı.

Karantina otellerindeki sayı azalacak mı?

‘Kapalı devre turizme kapalı olan ve karantina oteli olarak kullanılmayan otellerin açılacağı bilgisini de veren Ataoğlu, bu açılımın karantina otellerinde sıkıntı yaratmayacağını dile getirdi.

“Bir karar alır da geri dönersek işletmeleri çok zora sokarız”

Sağlık Üst Kurulu’ndan da aşı karnesi ile çift aşılı ve çift PCR’lı açılım konusunda tarih beklediklerini belirten Ataoğlu, verilecek olan taahhüt ve kararlardan geri adım atılmaması, detaylı çalışılması gerektiğini anlattı. “Bir karar alır da geri dönersek işletmeleri çok zora sokarız. Önemli olan ileri vadede de olsa bir tarih almamız ve bundan gri adım atmamamızdır. Sağlık Üst Kurulu plan ve programı bu bağlamda bizim için çok önemli.” dedi.

“Onlar da bizim konuştuğumuz bu konuların netleşmesini bekliyor”

Başbakanlık önünde eylem yapan turizm emekçilerinin de aslında konuşulan genel konular için mücadele verdiklerini ifade ederek, “Her gün arıyor, hal ve hatırlarını soruyor, bazen gidip kahvelerini içiyorum. Onlar da bizim konuştuğumuz bu konuların netleşmesini bekliyor. Kendi insanımız için, iç turizm için de bazı çalışmalarımız olacak ama arzu edilen esas açılımdır. Bunun için çalışıyoruz.”