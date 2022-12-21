Vadili, Ercan ve Lefkoşa’da metrekareye 3 kg yağmur

Kıbrıs’ta dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 3 kg Vadili, Ercan ve Lefkoşa’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Vadili, Ercan, Lefkoşa 3 kg/m², Çayönü, Alayköy, Zümrütköy, Doğancı, Akıncılar, Lefke, Balıkesir, Bostancı, Güzelyurt, Mağusa 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.