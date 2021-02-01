"Uzaktan eğitime katılım %75"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) örgütlü bulunduğu okullarda uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel bir çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada öğrencilerin ortalama yüzde 75’inin çevrimiçi uzaktan eğitime katıldığı, önemli bir kısmının ise uzaktan eğitime devam edemediği görüldü.

Eğitimden ziyade daha çok bir iletişim aracı olarak bilinen Whatsapp uygulamasının en çok kullanılan araçların başında geldiği, Whatsapp’ı sırasıyla, Zoom, Google Meet ve Google Classroom’un izlediği tespit edildi.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, çalışmada, yüzde 90 oranında öğrencinin eğitime akıllı telefonlar üzerinden ulaştığı belirtilirken, bu durumun büyük sınıflarda (9-11 yaş) motivasyon, okuma/dinleme koordinasyonu ve takip açısından zorluk yarattığı kaydedildi.

Uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunların temelde eşitsizlikten kaynaklandığı, bu eşitsizliğin öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duyduğu internet altyapısına ve araç-gereçlere erişim, haneler arasındaki eşitsizliğin ortaya çıkardığı ev ortamındaki yetersizlikler ve eksik ebeveyn desteği olarak kendini gösterdiği belirtildi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, çalışmanın amacının uzaktan eğitimin nitelikli gelişimini desteklemek, teknoloji okuryazarlığını artırmak ve eğitimdeki eşitsizlikleri dile getirmek olduğunu belirtti.

Maviş, çalışmanın, 106 okul ile yapıldığını, 185 ilkokul ve okulöncesi öğretmeni/okul yöneticisi ile görüşüldüğünü ve uzaktan eğitim deneyimlerinin analiz edilerek bilimsel veri oluşturulduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ta Uzaktan Eğitim Nasıl Deneyimleniyor?

1. Kullanılan dijital araç ve kaynaklar



Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde dijital araç ve kaynakları sık sık kullanıyorlar. Eğitimden ziyade daha çok bir iletişim aracı olarak bilinen Whatsapp en çok kullanılan araçların başında geliyor. Whatsapp’ı sırasıyla, Zoom, Google Meet ve Google Classroom takip ediyor. Birçok öğretmen ise dijital araçların bir kombinasyonunu kullanmayı tercih ediyor.



Öğretmenlerin kullandıkları dijital araç ve kaynaklar, sayıca ve işlev bakımdan farklılık gösteriyor. Bu çeşitliliği, branş ve kademe farklarının doğurduğu ihtiyaçlar belirliyor. Büyük sınıflarda çeşitlilik söz konusuyken, küçük sınıflar ve okul öncesi sınıflarında sadece Whatsapp’ın kullanıldığını görebiliyoruz.

2. Uzaktan eğitime katılım



Yapılan araştırmaya göre öğrencilerin ortalama %75’i çevrimiçi uzaktan eğitime katılmaktadır. Öğrencilerin önemli bir kısmı uzaktan eğitime devam edememektedir.



Sınıflarda derslere katılan öğrencilerin %90 çoğunluğunun mobil telefon, ancak %10 gibi bir oranın masaüstü bilgisayar, tablet ve laptop gibi cihazlarla sisteme giriş yaptıkları belirtilmiştir. Öğrencilerin evinde internet bulunmasının yanı sıra internet üzerinden uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet ya da bilgisayar gibi uygun bir araç bulunması gerekir. Çalışmalar mobil telefonların özellikle canlı derslere katılım konusunda yetersiz olduğunu göstermektir.

Uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlar temelde eşitsizlikten kaynaklanmaktadır. Bu eşitsizlik öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duyduğu internet altyapısına ve araç-gereçlere erişim, haneler arasındaki eşitsizliğin ortaya çıkardığı ev ortamındaki yetersizlikler ve eksik ebeveyn desteği olarak kendini göstermektedir.

3. Ne yapılabilir?

UNESCO, uzaktan eğitimin herkes için nitelikli ve eşit eğitim fırsatı sunmasını sağlamak için teknolojik, içerik, pedagojik ve izleme-değerlendirme konularında hazırlık yapılması gerektiğini belirtmektedir. Bu hazırlıklar:

1. Teknolojik hazırlık, öğrencilerin tamamının evinde uzaktan eğitime erişimini sağlayacak internet bağlantısı ile bilgisayar, tablet ve diğer dijital araçlara ulaşımının sağlanması,

2. İçerik hazırlığı, çevrimiçi eğitim faaliyetleri ve ulusal müfredatlarla uyumlu materyallere erişim,

3. Pedagojik hazırlık, öğretmenlerin çevrimiçi öğrenmeyi, internet tabanlı uzaktan öğrenmeyi tasarlamaya, evde öğrenmeye dayalı materyalleri kullanmaya yardımcı olma ile ebeveynlerin veya bakıcıların etkili ev tabanlı uzaktan öğrenmeyi kolaylaştırma imkânlarının sağlanması,

4. İzleme-değerlendirme hazırlığı ise, uzaktan öğrenmeye erişimi izleme, öğrenme sürecini ve kesintileri izleme ile öğrenme başarılarını değerlendirme kapasitelerini içermektedir.