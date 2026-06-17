Gazeteci Bilbay Eminoğlu'na son veda

Serap ŞAHİN

Rahatsızlığı nedeniyle 10 Haziran’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan ve dün sabah saat 00.15 sıralarında yaşamını yitiren Gıynık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu, bugün Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı.

49 yaşındaki Eminoğlu’nun cenazesi, İsmail Safa Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Cenaze törenine CumhurbaşkanıTufan Erhürman, bakanlar, bazı milletvekilleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

YENİDÜZEN olarak Bilbay Eminoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı dileriz.