ABD'nin İran savaşında Musk'ın yapay zekası Grok'u kullandığı ortaya çıktı

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın sahibi olduğu xAIşirketinin yapay zeka botu Grok, ABD ordusunun İran'a yönelik harekâtında kullanıldı.

Söz konusu bilgi, Musk'ın xAI şirketine ait devasa bir veri merkezinin enerji ihtiyacını karşılayan gaz türbinlerini hedef alan bir çevre davasında su yüzüne çıktı. ABD Adalet Bakanlığı, mahkemeye sunduğu savunmada davanın, "Savaş Bakanlığı'nın askeri operasyonlarını destekleyen yapay zeka altyapısını tehdit ettiğini" ileri sürdü.

Pentagon'dan Grok'un rolüne övgü

Pentagon'un yapay zeka biriminin başında bulunan Cameron Stanley yeminli ifadesinde, Grok'un, rakip yapay zeka şirketi Anthropic'in Claudemodeli üzerine inşa edilen, ABD ordusunun yapay zeka destekli hedefleme programı Project Maven'ın bünyesine alındığını belirtti.

Yapay zeka programı Maven'ın "96 saat içinde 2 bin ayrı hedefe 2 binden fazla mühimmat atılmasını" mümkün kılan operasyon sürecinde etkin rol oynadığını aktaran Stanley, "Grok'un sağladığı operasyonel etkinlikten" övgüyle söz etti.

Çevre davasının tarafı olan sivil haklar örgütü NAACP, xAI'nin büyük çoğunluğu siyah Amerikalıların yaşadığı mahalleleri kirleten düzinelerce türbini izinsiz biçimde işlettiğini öne sürerek Temiz Hava Yasası'nı çiğnediğini iddia ediyor. xAI ise türbinlerin geçici ve taşınabilir nitelikte olduğunu, bu nedenle ilgili mevzuata tabi olmadığını savunuyor.

Google ve OpenAI ile de iş birliği

Şubat sonunda ABD hükümeti, Anthropic'in tam otomatik saldırılar ve Amerikalıların gözetimine yönelik ürün geliştirme teklifini reddetmesinin ardından şirketle yollarını ayırmıştı. Bunun üzerine Pentagon, yapay zeka alanındaki hedeflerini sürdürmek amacıyla Google, OpenAI ve xAI gibi diğer şirketlere yöneldi.

Bu gelişme üzerine 600'ü aşkın Google çalışanı, şirketin yapay zekayı gizli askeri operasyonlara sunmaması çağrısında bulundu. Mart ayında ise hükümet, Anthropic ürünü Claude'un İran'daki harekâtta kullanılmaya devam ettiğini kabul etmek zorunda kaldı.

Musk, xAI'yi Şubat ayında SpaceX ile birleştirmişti. Söz konusu şirket, 12 Haziran'da tarihin en büyük halka arzlarından biri olarak borsaya açıldı.