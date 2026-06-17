KTEZO’dan esnafa düşük faizli kredi desteği

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), esnaf ve zanaatkâra yönelik düşük faizli kredi uygulamasını sürdürdüğünü açıkladı. KTEZO ile Kıbrıs Vakıflar Bankası iş birliğinde yürütülen uygulama kapsamında, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yıllık yüzde 2,9 faiz oranıyla Euro bazlı kredi sağlanıyor.

KTEZO Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kredi uygulamasının Oda üyelerinin aidatlarıyla sübvanse edildiği belirtilerek, faizin yüzde 3,2’lik kısmının Oda tarafından karşılandığı ifade edildi.

3 milyon Euro’luk kaynak esnafa aktarılacak

Açıklamada, uygulama sayesinde toplam 3 milyon Euro’luk kaynağın esnaf ve zanaatkâra dağıtılmış olacağı vurgulanırken, düşük faizli kredi desteğinin artan enflasyon, yükselen hayat pahalılığı ve daralan ekonomi karşısında ayakta kalmaya çalışan esnaf için bir nefes alma imkânı yaratmasının hedeflendiği kaydedildi.

KTEZO, bu uygulamanın bir sivil toplum örgütü ile bir kamu bankasının iş birliği içerisinde hayata geçirdiği önemli bir dayanışma örneği olduğuna dikkat çekti.

“Esnafın yarattığı kaynağı yeniden esnafa aktardık”

Ekonomide yaşanan daralma nedeniyle yatırımlarını yavaşlattıklarını belirten KTEZO, esnafın yarattığı kaynağın yeniden esnafa aktarılması yönünde adım attıklarını ifade etti.

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç, konuyla ilgili açıklamasında düşük faizli kredi uygulamasını, Oda’nın hayata geçirdiği dayanışma örneklerinden biri olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Ardıç, “Düşük faizli kredi uygulamasını pek çok alanda başardığımız dayanışma örneklerinden bir tanesi olarak değerlendiriyoruz. Çıraklık okullarımızdan üretim ve pazarlama kooperatiflerine kadar birçok alanda dayanışma örneği gösteren odamız, kredi alanında da Vakıflar Bankası ile birlikte bir ilki başlattığı için onur duymaktadır” dedi.

Ardıç, uygun maliyetlerle kaynak kullandırılması dolayısıyla Vakıflar Bankası yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ederek, bu tür iş birliklerinin esnafın ekonomik olarak ayakta kalmasına katkı sağladığını kaydetti.