Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek (Değişiklik) Yasa Tasarısı Genel Kurula sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek (Değişiklik) Yasa Tasarısını onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek (Değişiklik) Yasa Tasarısını (İvedi)” oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a gönderdi.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Yetkili Muhasipler ve Yetkili Muhasip - Denetçiler Enstitüsü’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite Üyeleri; CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.