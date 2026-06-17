Sadıkoğlu: Üreten kadınların her zaman yanındayız

İskele Belediyesi’ne bağlı Ötüken Köy Kadın Kursu’nda yıl boyunca hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı dün akşam gerçekleştirildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak köy kadın kurslarına büyük önem verdiklerini kaydetti. Eserlerin sadece birer el işi olmadığını belirten Sadıkoğlu, serginin sabrın, gayretin, öğrenme isteğinin ve üretmenin değerini ortaya koymasının en güzel örneği olduğunu ifade etti.

“Üreten kadınların her zaman yanındayız.” diyen Sadıkoğlu, kursiyerleri ve eğitmenleri ortaya koydukları başarılı çalışmalar nedeniyle kutladı.