Uyuşturuculu A4 kağıdı aldıklarını itiraf ettiler

Polisin, 26 Haziran'da M.H.A.'nın tasarrufunda uyuşturucu bulunduğu yönündeki bilgi üzerine başlattığı soruşturmada, Göçmenköy'deki evinde sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan dört parça yeşil renkli kağıt ele geçirildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle S.S.'nin Küçük Kaymaklı'daki evinde de aynı türde üç parça kağıt bulunurken, iki zanlının ifadelerinde 10 bin TL toplayarak uyuşturuculu A4 kağıdı satın aldıklarını söyledikleri aktarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan M.H.A. ile S.S. mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Tutku Kızıltaç mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 26 Haziran 2026 tarihinde M.H.A.’nın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair aldıkları bilgi üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlının Lefkoşa Göçmenköy’deki adresindeki ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada; 4 adet farklı ebatlarda Sentetik Cannabinod türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yeşil renk kağıt parçaları bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, yapılan sorgulamada S.S.’nin de suçla bağının tespit edildiğini kaydetti. Polis, Sönmez'in Küçük Kaymaklı’daki evinde yapılan aramada 3 adet farklı ebatlarda Sentetik Cannabinod türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yeşil renk kağıt parçaları bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, her iki zanlının da ifadelerinde aralarında 10 bin TL para toplayıp, uyuşturuculu A4 kağıdı aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamere görüntülerini olduğunu belirtti. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, aranan şahıs olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.