İki araç sahte vekaletnameyle devredildi

Lefkoşa'da Adli Şube'ye başvuran A.S., kendisine ve annesi I.A.'ya ait iki aracı satması için 2025 yılı Temmuz-Ağustos aylarında S.D.'ye verdiğini, araçların satıldığını öğrendiğini ancak parasını almadığını ve devir işlemleri için herhangi bir vekaletname imzalamadığını belirterek şikayetçi oldu. Polis soruşturmasında, her iki aracın da sahte vekaletnameler düzenlenerek farklı kişilere devredildiği tespit edilirken, zanlı S.D. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, soruşturma kapsamında zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlıdan dikkat çeken ifade: "İmzayı ben de atmış olabilirim"

Lefkoşa’da meydana gelen "Sahte Resmi Belge Düzenleme ve Sahtelenmiş Resmi Belgeyi Tedavüle sürme" suçlarından tutuklanan S.D. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Derviş Sadeli olguları aktardı.

Polis, 5 Mayıs 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen A.S.’nin hem kendisine ait Mitsubishi marka aracı hem annesi I.A.’ya ait Toyota Alion marka aracı satması için 2025 yılı Temmuz-Ağustos ayı içerisinde S.D.’ye verdiğin, her iki arabanın da satıldığını öğrendiğin ancak para almadığını ve devir işlemleri için herhangi bir vekaletnameye imza atmadığını söyleyip şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, 22.05.2026 tarihinde Motorlu Araçlar Mukayyitliği’nden yapılan soruşturmada ve temin edilen söz konusu evraklarda; 15.07.2025 tarihinde I.A. adına sahte bir vekaletname düzenlenerek aracın 07.08.2025 tarihinde bir şahıs adına devir olduğunu, A.A. adına da sahte bir vekaletname düzenlenip imzalanarak aracın 16.07.2026 tarihinde bir şahıs adına devir olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, 02.06.2026 tarihinde her iki aracın da emare alındığını kaydetti.

Polis, 26.06.2026 tarihinde şubeye celp edilen zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde A.A.’ya ait araç için düzenlenen sahte vekaletnamede imzanın A.A.’nın atmadığını söyleyip, “ kimin attığını hatırlamam bende atmış olabilirim" yönünde beyan verdiğini söyledi.

3 gün tutukluluk emri

Polis, zanlıdan el yazı imza örneği aldıklarını, A.A. ile annesi I.A.’nın vekaletnamedeki imzaların kendilerine ait olmadığını ettiklerini ve her ikisinin de şikayetçi olduğunu kaydetti.

Polis, araçların şimdiki sahiplerinden yapılan soruşturmada; araçları zanlıdan satın aldıklarını ve parasını zanlıya bir tamam ödediklerini söylediklerini aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.