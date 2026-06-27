DAÜ Öğretim Üyesi Gezer, beslenme ve diyetetik alanında ilk Kıbrıslı Türk profesör oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyelerinden Ceren Gezer, beslenme ve diyetetik alanında profesörlük unvanını alan ilk Kıbrıslı Türk akademisyen oldu.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, 39 yaşında profesörlük unvanını elde eden Prof. Dr. Gezer, 2015'ten bu yana DAÜ bünyesinde sürdürdüğü akademik çalışmaları kapsamında hazırladığı ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel yayınlarıyla çeşitli yayın başarı ödüllerine de layık görüldü.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili açıklamasında, Ceren Gezer’in elde ettiği profesörlük unvanının üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgularken, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç da, Gezer’in fakülte ve bölüme akademik anlamda önemli katkılar sunduğunu belirtti.

DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan, Prof. Dr. Gezer’in başarısının bölüm öğrencileriyle genç akademisyenlere örnek teşkil edeceğini ifade etti.