  3. Turist vizesiyle gelip restoranda çalıştığı tespit edildi, tutuklandı
 Lefkoşa’da, turist vizesiyle gelip bir restoranda garson olarak çalıştığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, M.T.(E-33)’nin ülkeye 60 günlük turist vizesi ile giriş yapmasına rağmen, Ortaköy’de faaliyet gösteren bir restoranda garson olarak çalıştığı belirlendi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

 

Kaçak yaşayan 2 kişiye yasal işlem…

Öte yandan, polis ekiplerinin ülke genelindeki denetim ve kontrollerinde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, "izinsiz" ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

