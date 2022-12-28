Uyuşturucu kullanıp, trafiği birbirine katan zanlı tutuksuz yargılanacak

İzinsiz aldığı araçla 3 farklı araca çarpan, trafiği birbirine katan ve kanında uyuşturucu madde tespit edilen zanlı S.U.A. mahkemeye çıkarıldı, teminatla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memurları Ömer Savran ve Ozan Özder, 48 yaşındaki S.U.A. isimli zanlının “Mal Sahibinden İzinsiz Araç Kullanma”, “Sigorta Kapsamaksızın Araç Kullanma”, “Trafik Levha ve İşaretlerine Riayet Etmeme”, “Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanma” ve” Dikkatsiz Sürüş” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının Lefkoşa’daki Metropol Süpermarket önünde çalışır vaziyette bulduğu aracı sahibinden izinsiz alarak toplamda 3 farklı araca çarptığının belirlendiğini aktardı.

Polis, Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanan zanlının kanında hintkerneviri ve kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının 15 Aralık’ta tespit edilemeyen bir şahıstan uyuşturucu madde aldığının belirlendiğini aktardı.

Polis memurları zanlının mahkemenin uygun gereceği bir temirata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL nakit taminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 200 Biner TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.