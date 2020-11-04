Uyuştucuyu aranan şahıştan aldı

Merkezi Cezaevi’ne düzenlenen Narkotik operasyonda cezaevine uyuşturucu hap sokmak isterken suçüstü yakalanan gardiyan H. M. bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlı H. M.’nin 03.11.202 tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide zanlının cezaevine yüklü miktarda hap getireceğinin bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, zanlının 21.00’de cezaevine giriş yaptığı esnada üzerinde yapılan aramada, sırt çantasının içinde ve siyah renk yırtık eldivenin parmaklarının içine yerleştirilmiş 150 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hap bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, zanlının gönüllü̈ ifadesinde, söz konusu uyuşturucu cezaevinde uyuşturucu suçundan hükümlü olan Esat Cabbar Gözalıcı’nın yönlendirmesiyle Mağusa’da aranan bir kişiden aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının cep telefonundaki “İş cep” uygulamasında yapılan kontrolde Ekim ayında birçok kez, yine aranan bir kişiden para akışı olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi