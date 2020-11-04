Gardiyanın çantasından uyuşturucu çıktı

Merkezi Cezaevi’nde dün Narkotik Polis ekipleri şok bir operasyon düzenledi. Beklenmeyen operasyonda cezaevi didik didik edildi. Operasyonda, Cezaevi’nde görevli H.M. isimli bir gardiyanın çantasında uyuşturucu bulundu. Gardiyanın çantasında uyuşturucu bulunması sonucunda polis operasyonunu genişleterek, gardiyan ile ilişkide olanları da operasyon kapsamına aldı.