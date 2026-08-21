Sürücüye 95 bin TL ceza!

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece Güzelyurt Açık Pazar'ın park alanında yaşanan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olayla ilgili olarak Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri araç sürücüsü ve ön kaputta oturan kişiyi buldu.

Araç sürücüsüne alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan 70 bin 893 TL ve 100 puan, tehlikeli sürüş yapmak suçundan 14 bin 178 TL ve 25 puan, aracın sabit koltukları dışında yolcu taşımak suçundan 10 bin 633 TL ve 10 puan olmak üzere toplam 95 bin 705 TL ile 135 puan; araç seyir halindeyken ön kaputta oturarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan şahsa ise 7 bin 89 TL ceza kesildi.