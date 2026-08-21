Kumarhaneye girmesi yasak olan 8 kişiye ceza yazıldı

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler, Girne’de faaliyet gösteren kumarhanelere yönelik denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, söz konusu kişilere idari para cezası yazıldı.

İkamet izinsiz 1 kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde dün Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ikamet izinsiz olan 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Güzelyurt’ta sahroş kişi çevreye rahatsızlık verdi

218 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olan K.P. (E-42) dün saat 23.00 sıralarında, Güzelyurt’ta bir apartmanın merdivenlerinde bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. K.P. suçüstü tutuklandı.

Yangından etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniboğaziçi Küçük Esnaf Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinin üst katındaki konteyner lojmanda, dün saat 17.00 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten yangın çıktı.

Polis, itfaiye, Yeniboğaziçi Belediyesi ile Orman Dairesi ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangında, lojman ve mobilya atölyesindeki muhtelif ev eşyaları, mobilya üretiminde kullanılan malzemeler, aletler, makineler ile lojman zarar gördü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen iki işyeri çalışanı ise, kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.