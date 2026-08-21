Girne-Lefkoşa ana yolunda alkollü sürücü kaza yaptı
Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde dün sabah alkollü sürücü yoldan çıkarak kaza yaptı.
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Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde dün sabah alkollü sürücü yoldan çıkarak kaza yaptı.
Polis'ten verilen bilgiye göre, A. İ. (E-23) 112 miligram alkollü içki tesiri altında salon araçla güney yönünde seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun solundan dışarıya çıkarak, araç park cebi içerisinde bulunan konteyner yapıya çarpıp durdu.
Kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde A. İ.’nin sol el bileği ile çene kemiklerinde kırık teşhis edildi, yapılan tedavinin ardından Göğüs Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.
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