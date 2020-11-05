‘Uyanışın Kodu’ ziyaretçilerin katkılarını bekliyor

Sanatçı İpek Denizli, 31 Ekim’de Mağusa’daki Myart Sanat ve Yaşam merkezinde ziyaretçilerin interaktif olarak katkı koyabileceği, ‘Uyanışın Kodu’ isimli 1.Kişisel Çağdaş Sanat sergisini açtı.

Bir ay sürecek sergi, ziyaretçilerin katkıları ile şekillenerek tamamlanacak.

Sergiye katkı koyanlar

Dr. Arif Albayrak müzik ve bestesini oluşturduğu İpek Denizli’nin resimlerine yönelik şarkıyı Pembe Debeş seslendirdi.

Dolgun Dalğıçoğlu ve Burcu Karagöz de sergide yer alan bazı eserlere özel şiirler yazarak seslendirdi.

Ayrıca Ulus Irkad, İpek Denizli’nin sanat anlayışını içeren yazısını Türkçe, İngilizce olarak seslendirdi.

Sergi’nin afişini Ali Eren Saçıldı tasarladı.

Myart Sanat ve Yaşam Merkezi sahibi Mustafa Çığ , ezberlerin bozulduğu bir kurguda hazırlanan serginin kurulum aşamasında destek verdi.

Sergiyi galerinin içerisinde kumlarda yürüyerek gezerken , kurumuş yaprakların ayağınızın altında ezilirken yaydığı kokular eşliğinde şairlerin sesleri kulağınıza takılacak. Nil Nefes’in Yığın Kitapları enstelasyonu ziyaretçilerin katkıları ile zenginleşerek , sürecini tamamlayacak.

Sergi 30 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.