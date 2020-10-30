“Uyanışın Kodu” sergisi ziyarete açılıyor

Ressam İpek Denizli’nin “Uyanışın Kodu” isimli çağdaş sanat sergisi, yarın sanatseverlerle buluşuyor.

“Uyanışın Kodu” sanat sergisi, Gazimağusa’da, MyArt Sanat Merkezi’nde saat 09.00’dan itibaren ziyarete açılacak.

Sergide, İpek Denizli’nin çalışma ve tasarımları yanında, Dolgun Dalgıçoğlu ve Burcu Karagöz’ün eserler için yazdıkları şiirler, Arif Albayrak’ın beste ve müziği ile Ulus Irkad’ın sergiyle ilgili değerlendirmeleri de sanatseverlerle buluşacak.