“Usulsüzlük yok, hata var”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclisteki akaryakıt usulsüzlüğü iddialarına ilişkin konuştu, YENİDÜZEN’in “98 oktan usulsüzlük” manşetine işaret ederek, “Bunları kabul etmiyorum, reddediyorum” dedi.

Mecliste kürsüye çıkan Töre, Meclis bütçesinin görüşüldüğü komite toplantısında “Meclise ait arızalı araçlar adına, bir başka araca binlerce TL’lik benzin konulduğu” haberleri üzerine, “usulsüzlük, hırsızlık ve vurgun yoktur; hata vardır” dedi.

Töre, şöyle devam etti:

“Şoförler de itiraf etti, benzin istasyonundan görüntüler alındı. Bu araca benzin alındı ama yanlışlıkla plakası 98 yerine 99 yazıldı. Bu yine meclisin araçlarına yazıldı. Hasan Küçük bunu gördü ve ifade etti. Ama bu hata bir usulsüzlük bir sirkat bir çıkar değildir. Görüntülerle tespit edildi.”

Töre, “Burada da 3 bin TL civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Meclis arabalarına alınan bu benzinle, hizmet verilmesi için gayret gösterildi” şeklinde konuştu. Töre, “Başta YENİDÜZEN gazetesi olmak üzere süper yalanlar üzerinden saldırıyorlar” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın “siz eşinizin aracına 001 plakasını taktığınızı söylemediniz mi?” sorusu üzerine Töre şu yanıtı verdi:

“Makam aracı bozulmuştu. Üst makamlara ziyaretim olacaktı, uygun araç istedim, olmadığı söylendi. Meclisin itibarı doğrultusunda, bunun gayreti içerisinde adımlar attım. Bir menfaat, suiistimal söz konusu değil. Kural hatası olabilir ama bakın Mecliste Fazilet Hanım’ın aracı arıza yapsa kullanacağı başka arabası yok.”

98 oktan usulsüzlük