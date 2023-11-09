98 oktan usulsüzlük

Cumhuriyet Meclisi bütçesinin görüşüldüğü komite toplantısında, Meclise ait arızalı iki araç adına, tamirde oldukları süreçte binlerce liralık benzin alındığı ortaya çıktı, gerginlik üzerine toplantıya ara verildi.

Meclis bütçesinde araçlar kalemi altında Meclis'in arızalı iki aracına akaryakıt konulduğu hem muhalefet hem de hükümet milletvekili tarafından dile getirdi.

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, “Çalışmayan araçlara belirli aralıklarla benzin konuyor. Bu konu nasıl izah edilebilir? Olmayan araçlara binlerce TL’lik benzin konuldu. Bu bütçe görüşülmeye devam edilemez. Soruşturma açılması lazım…” dedi.

UBP milletvekili Hasan Küçük de, “Aracın tamirde olduğu söyleniyor, teslim alındığına dair belge var ancak eş zamanlı olarak gün aşırı bu araca akaryakıt alınıyor. Bu konuyu bu şekilde dile getirmekten utanç duyuyorum” dedi,

Konuyla ilgili daha detaylı veri elde etmek için toplantıya 10 dakika ara verildi

Hasan Küçük, araç konusunu üzüntüyle dile getirdiklerini belirterek, bu konuda açıklama beklediklerini söyledi.

Küçük, “Aracın tamirde olduğu söyleniyor, teslim alındığına dair belge var ancak eş zamanlı olarak gün aşırı bu araca akaryakıt alınıyor. Bu konuyu bu şekilde dile getirmekten utanç duyuyorum” dedi, Meclis Divanı'nın da zan altında bırakıldığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi müdürlerinden Hasan Büyükoğlu, araçlar konusunda soruları yanıtladı, Meclisin 8 aracı bir motosikleti olduğunu kaydetti.

CTP milletvekili Şifa Çolakoğlu, harcamalar ya da araçlarla ilgili gerekli bilgilere ulaşamadıklarını belirterek, “Hesap verilebilirlik önemli. Divana girmemin en büyük sebebi de budur” dedi.

Çolakoğlu, harcamalarla ilgili tüm belgelerin bugün buraya getirilmesi gerektiğini söyledi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, giderlerle ilgili eleştirileri yanıtlayarak, yurt dışına gidiş gelişlerle ilgili rakamların hazır olduğunu, bunun milletvekillerine verilebileceğini söyleyen, yurt dışı biletlerinin çoğu zaman davet edenler tarafından kesildiği, konaklamayı karşı tarafın karşılandığını söyleyerek, “En az para harcayan benim” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, tartışmaların Meclis Başkanı'nın harcamalarıyla ilgili olmadığını ifade ederek, “Burada ciddi bir konu var. Mali açıdan ortada bir suç var. Resmi görüş alınmadan bu komite ileriye gidemez” dedi.

Özdenefe, “Çalışmayan araçlara belirli aralıklarla benzin konuyor. Bu konu nasıl izah edilebilir? Olmayan araçlara binlerce TL’lik benzin konuldu. Bu bütçe görüşülmeye devam edilemez” dedi.

Usulsüzlük içeren Meclis bütçesi iktidara mensup vekillerin oylarıyla onaylandı

Akaryakıt usulsüzlüğünün ortaya çıktığı komite toplantısında görüşülen Meclis bütçesi, hükümete mensup vekillerin oylarıyla onaylandı.

Muhalefetin, "soruşturma başlatılmadan onaylanmaması" yönünde baskı yaptığı bütçe konusunda konuşan Komite Başkanı Resmiye Eroğlu, usulsüzlükle ilgili "usulsüzlük" olasılığı konusunun araştırılması için her adımı atacaklarını söyledi.

Tansiyonun düşmediği komite toplantısında, akaryakıt konusu dışında, tartışmalı büstler, yeni araç alımı ve TBMM'den prompter "hibesi" konularında muhalefetin izahat istediği Meclis Başkanı Töre, yanıt vermekten kaçındı.

Bunu üzerine muhalefet vekilleri Töre'yi istifaya davet etti.

Tüm baskıya karşın Meclisin tartışmalı bütçesi oy çokluğuyla komitede geçti.

Toplantıda, Meclise ait arızalı iki aracın tamirde olduğu süreçte, söz konusu araçlar adına akaryakıt alındığı ortaya çıkmıştı.

CTP'li vekiller, bütçe ile ilgili soruşturma başlatılmasını talep ediyor.

Yasa gereği mali polis, Sayıştay Başkanlığı veya Maliye Bakanlığı müfettişlerinin konuyu soruşturması için ita amirinin talepte bulunması gerekiyor.

Meclisin ita amiri ise, Zorlu Töre...