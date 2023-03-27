“Ürünümüzün dalında kalmasından korkuyoruz!”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Narenciye sektöründe valensiya sezonu, üreticilerin ciddi endişesiyle kısa süre önce açıldı… Geçen yıl hem fiyatlandırma, hem de pazarlama konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını aktaran narenciye üreticileri, ürünlerinin dalında kaldığını söyledi, bu sezon aynı sıkıntıları yaşamak istemediklerini ekledi. Üreticiler, narenciye sezonunda en kötü dönemin yaşandığını belirtiyor…

Geçen sezonda yaşanılan sıkıntıları tekrardan yaşamak istemeyen narenciye üreticileri, özellikle fiyat belirlenmesi ve pazar bulunması konusunda “daha ciddi ve zamanında çalışmalar” yapılmasını istiyor. YENİDÜZEN’e konuşan narenciye üreticileri, bu iki konuda Cypfruvex’e büyük işler düştüğünü söyledi. Maliyetlerin yüksek olmasına da değinen narenciye üreticileri, “Bütün sezon büyük emekler harcayarak, yüksek maliyetler ödeyerek, stres çekerek bu üretimi yapıyoruz. Yaşanan bu sorunlardan artık üreticiler bıkmış vaziyettedir” yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan en büyük sıkıntı, ürünün dalında kalmış olmasıydı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e yapılması gerekenleri anlatan CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise, Güzelyurt bölgesine son dönemlerde yaptıkları ziyaretlerde bu konunun gündemde olduğunu belirterek, üreticilerin ürünlerinin dalında kalmasından çok korktuğunu dile getirdi, yapılması gerekenleri anlattı.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı:

“Üretici ürününün dalında kalacağı korkusu içerisinde…”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Güzelyurt bölgesinde yaptıkları ziyaretlerde özellikle son günlerde narenciyenin dalında kalma konusunun birinci sırayı tuttuğunu ve bu konuda üreticilerin ciddi bir tedirginlik yaşadığını söyledi. Kesimi yapılması gereken Valensiya ürününün henüz kesilemediğine dikkat çeken Solyalı, havaların daha da ısınmasıyla ağaçların dalındaki ürünlerin riske gireceğini belirtti. Solyalı, konuyla ilgili olarak Cypfruvex’e büyük işler düştüğünü de sözlerine ekledi.

YENİDÜZEN’e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CTP Milletvekili Solyalı şöyle devam etti:

“Bölgede tekelleşen tüccar sistemi ve üretici aleyhine çalışan bir kurgu var. Bunun yanında Kamu İktisadi Teşebbüsü olan Cypfruvex’in yapması gereken girişimleri yani Türkiye ve Avrupa pazarı, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaret yapılabilmesi gibi açılımlar ile ilgilenmediği ve üreticiyi yalnız bıraktığı da çok açıklıkla dile getiriliyor. Açıklanan teşviklerin yetersiz olduğu ve hayata da geçirilmediğini vurguluyor bölge insanı… Hatta üreticiyi korumak ve devlet destekli olan bu kurumun piyasaya olumsuz yönde de müdahale ettiği, 50 bin ton civarında var olan ürünün 25 bin tonunun sıkmaya uygun olduğu iddiası yaptığı ve bunun da üreticiyi rahatsız ettiğini öğrendik. Bölgede Cypfruvex’in yönetim kapasitesinin geliştirilmesi, vizyonunun ve misyonunun üretici lehine kurgulanması elzemdir.

Girdi maliyetleri yani su ve elektrik maliyetleri ile gübre fiyatları aşırı yükseldiği için üretim de çok zorlanmıştır ve devletin de bu alanda aktif rol oynaması gerektiği ortadadır.”

Emir Çayan: “Bu iş artık bizi kurtarmayacak hale geldi”

“Yıllardır bu işin içerisindeyim ama en kötü yıllarımızı yaşıyoruz. Bir taraftan maliyetler yüksek, bir taraftan ürüne hak ettiği değer verilmiyor. Bu iş artık bizi kurtarmayacak hale geldi. Yani artık yürümüyor. Bahçemizi de kurutmak istemiyoruz. Bu yüzden zararına da olsa bakıyoruz. Tüccar kendi cebini düşünüyor, üretici de ‘ahlar, vahlar içinde’ mücadele ediyor. Hem fiyatlandırma konusunda, hem de maliyetlerin düşürülmesi konusunda ciddi çalışmalara ihtiyaç var aksi takdirde narenciye üreticileri üretimden kopacak.”

Recep Tüm: “Cypfruvex fiyatı Ekim-Kasım ayında açıklasa, üreticinin önü açılacak”

“Narenciyede ilk olarak pazarlama sorunu var. Bu iş 1-2 tüccarın eline kalmış vaziyette. Bu iş böyle gitmesi durumunda iki yıla kadar ürün dalında kalır olacak. Çalışma yapılıp başka tüccarların da devreye girmesi lazım… Sektördeki ikinci sorun herkesin de malumu yüksek maliyetlerdir. Üretici, bu maliyetlerle üretim yapamıyor. Cypfruvex her sezon bekliyor, sezonun açılmasına kısa süre kala fiyat açıklar. Cypfruvex fiyatı Ekim-Kasım ayında açıklasa, üreticinin önü açılacak. Sektörde bu sorunlar her zaman vardı ama şu anda daha büyük sorunlar yaşıyoruz. Maalesef ki, narenciyenin bir geleceği yok…”

Gürcan Demirbilek: “Narenciye üreticisi yaşanan sıkıntılardan bıktı”

“Şu an için sezon çok kötü diyebiliriz. Dışarıdan talep yok, tüccar sessiz. Tüm üreticiler Cypfruvex’e yönelmiş durumda. Cypfruvex’in alım alacağı kapasite belli. Büyük bir sessizlik hâkim… Çünkü bu gibi işler hep son dakikaya kalıyor. Son dakika pazar bulunamaz. Önceden fiyat belirlenir, Pazar bulunur ve sezona öyle başlanılır. Biz ne yazık ki hep son dakikaya kalıyoruz. Son dakikaya kalınması üreticiyi endişelendiriyor. Biz üreticiler olarak bütün sezon büyük emekler harcayarak, yüksek maliyetler ödeyerek, stres çekerek bu üretimi yapıyoruz. Yaşanan bu sorunlardan artık üreticiler bıkmış vaziyettedir.”

Malik Melda: “Portakal üreticisi 3 yıldır büyük sıkıntılar yaşıyor”

“King mandora sezonu kapanmak üzere ve king mandora için sezon iyiydi. Cypfruvex kısa süre içinde valensiya alımına başlayacak ama valensiya ürünü için sıkıntı olduğu bir gerçek. Geçen yıl fiyat geç açıklanmıştı, üreticinin ürünü de dalında kalmıştı. Bunun için daha erken ama üreticinin geçen yılki senaryonun tekrarlanacağı endişesi ve korkusu var. İyi bakımlı bir ürünün kilosu 5.50, 6.00 TL’den alınmalı. Şu an için bekliyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz ki, portakal üreticisi 3 yıldır büyük sıkıntılar yaşıyor ve zor günler yaşıyor.”

Tufan Altay: “Narenciyenin geleceği tehlikede”

“Geçen yıldan dalında kalan meyvenin parasını halen alamadık. Yeni sezona girdik ve henüz tüccar ürün alımına başlamadı. Maliyetler artık 3 katını da geçti. Cypfruvex fiyatı geç açıklıyor, tüccar da fiyat düşüyor. Herkes Cypfruvex’e başvuruyor ama Cypfruvex’in alacağı miktar belli. Bu işler ciddi çalışmalar istiyor. Benzer sorunlar her yıl yaşanıyor ama bu yıl daha çok sorun var. Maliyetler de yüksek. Uzun sözün kısası, narenciyenin geleceği tehlikede…”