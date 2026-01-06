“Üretim sürdürülemez hale geldi”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hayvancılık sektöründe yaşanan ağır ekonomik koşullara ve üretimin sürdürülemez hale gelmesine dikkat çekmek amacıyla Tarım Bakanlığı’na yürüyüş kararı aldı. Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda 09 Ocak Cuma günü saat 10.00’da Birlik binasında toplanılacağı ve buradan Tarım Bakanlığı’na yürüneceği duyuruldu.

Açıklamada, Başkan ve Yönetim Kurulu adına yapılan çağrıda, hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları görünür kılmak ve haklı talepleri yetkililere iletmek amacıyla tüm üreticiler eyleme davet edildi. Birlik, bu yürüyüşün yalnızca bir tepki değil, sektörün geleceği için zorunlu bir mücadele olduğunun altını çizdi.

Genel talepler kapsamında, 2026 yılı Doğrudan Gelir Desteği’nin yüzde 50 artırılarak 3 bin TL’ye yükseltilmesi istendi. Faizsiz kredili arpa uygulamasında, banka üzerinden borçlandırılan hayvancılara verilecek arpanın 7,25 TL’den satılması talep edildi. 2025 yılının kurak geçmesi, canlı hayvan fiyatlarının sabit kalması hatta düşmesi nedeniyle küçükbaş hayvancılığın yok olma noktasına geldiğine dikkat çekilerek, kurak dönemlerde geçmişte uygulanan hibe arpa desteğinin yeniden hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca büyük bir saman sıkıntısı yaşayan küçükbaş hayvancılar için hibe arpa ve saman desteği kapsamında hayvan başı 500 TL destek sağlanması istendi.

Büyükbaş hayvan üreticilerine yönelik taleplerde ise fahiş fiyatlarla satılan balya saman için destek verilmesi gerektiği ifade edildi. Süte yapılan yüzde 10’luk, yani 2 TL’lik zammın yetersiz ve kabul edilemez olduğu belirtilirken, hayat pahalılığı ve arpaya yapılan yüzde 41’lik zam nedeniyle üreticinin ciddi şekilde mağdur edildiği kaydedildi. Bu nedenle süt taban fiyatına gerekli artış yapılana kadar Tarım Bakanlığı tarafından litre başına 9 TL destek verilmesi talep edildi.

Birlik açıklamasında, hayvancılık sektörünün üretmeden, üretenin desteklenmeden ayakta kalamayacağı vurgulanarak, bu mücadelenin yalnızca üreticilerin değil, ülke ekonomisinin ve gıda güvenliğinin mücadelesi olduğu ifade edildi.