Yükseköğrenimde gergin bekleyiş

Yerel bulaşın seyri ve kapanma, yükseköğrenimde “yüz yüze eğitim” için ortaya konan bahar hedefini de erteledi. Adadaki salgının seyriyle baharda yüz yüze eğitim umutları yitirildi, üniversiteler umutlarını yaz aylarına öteledi.

Eğitim Bakanlığı ise aşılamada eğitim sektöründeki çalışanların ve öğretmenlerin 65 yaş üstü grupları ardından önceliğe sahip olması için girişim başlattı. YENİDÜZEN’e konuşan Amcaoğlu “Sektörde aşılama yaparsak eğitimi korunaklı açarız” dedi.

Fehime ALASYA

Yerel bulaşın seyri ve kapanma, yükseköğrenimde “yüz yüze eğitim” için ortaya konan bahar hedefini de erteledi.

Adadaki salgının seyriyle baharda yüz yüze eğitim umutları yitirildi, üniversiteler umutlarını yaz aylarına öteledi.

Bazı üniversiteler ikinci dönemde hibrit eğitim (hem yüz yüze hem online eğitim) için akademik takvim açıklarken, bazıları “hala değerlendirmelerin sürdüğünü” ifade etti.

Bahar döneminde adaya gelmesi beklenen öğrenci sayısı için en yakın tarih Nisan ayı gibi konuşulurken, özellikle uygulamalı fakülte veya sınıflarda bunun gerekliliğine vurgu yapıldı.

Eğitim Bakanlığı ise eğitimle ilgili de aşılama çalışmalar için girişim başlattıklarını ifade etti.

Adaya gelmek isteyen bazı öğrencilerin de aşı talebinde bulunduğunu kaydeden Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, öğretmenler, idari kadrolar ve ülkeye uygulamalı eğitim için gelmek isteyen az sayıda öğrencinin aşılanmasıyla daha güvenli bir eğitim sağlanabileceği görüşünü paylaştı. Bunun için Sağlık Bakanlığı’ndan 20 bini aşkın aşı talebinde bulunduklarını ifade etti.

Eğitim yaz aylarına sarkabilir, uygulamalı derslerde yüz yüze eğitim olmazsa olmaz

Birçok üniversite salgının seyrinin yavaşlayabileceği ihtimaline karşın eğitime yaz aylarında da devam edebileceği görüşünde hemfikir oldu. Özellikle uygulamalı dersler için bunun hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Sektörde aşılama yaparsak eğitimi korunaklı açarız”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkedeki 65 yaş ve üzeri grubun aşılanmasından hemen sonra hem özel hem de devletteki öğretmenler ve idari görevlilerin aşılanması için Sağlık Bakanlığı’ndan 20 bin 500 kişi için aşı istediklerini ifade etti. İlk ve Orta öğretimde 5 bin 900, üniversitelerde ise toplam 18 bin çalışanın aşılanmasıyla eğitimin daha korunaklı piyasayı etkileyeceğini kaydeden Amcaoğlu, bunun ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

İlk, orta, mesleki teknik okullar, okul öncesi ve yüksek eğitimin otobüsçüsüne dek aşılanması için gerek duyulan toplam 20 bin 500 civarı aşı istediklerini anlatan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın buna olumlu baktığını ifade etti.

“İlk ve Orta öğretimde 5 bin 900 aşı ile hem özel hem de devlette olmak üzere aşılama yapılmasıyla 53 bin öğrencimi korumuş olurum” diyen Amcaoğlu, ardından yüksek öğretimin de aşılanmasıyla ülkedeki eğitim ve buna paralel ekonominin de önünün açılacağı görüşünü paylaştı.

Amcaoğlu, “Yüksek eğitimdeki öğretmen ve idari personeli aşılarsam ülkede 180 bine yakın kişiyi piyasaya sokmuş oluruz. Bu sayede önce eğitim, ardından turizmin önünü açarız.” şeklinde konuştu.

Uygulamalı eğitim öncelikler arasında

Tüm ülkelerde özellikle uygulamalı fakültelerde eğitim için öğrencilerin okula çağrıldığını kaydeden Amcaoğlu, 143 öğrencinin aşı olarak uygulamalı eğitim için ülkeye gelme talebi olduğunu, bunun önünün açılmasıyla taleplerin artacağını kaydetti.

Online eğitimde eksikler için çabalar sürüyor

Ülkedeki telefon operatörleri, Vakıflar İdaresi ve Kızılay ile online toplantı yaptıklarını dile getiren Amcaoğlu, 2 bin 500 tablet ve internet temini sağlanması için yeni bir girişim yaptıklarını, geçtiğimiz gün ise sendika yardımıyla 90 adet tablet verdiklerini ifade etti. Online eğitime katılımın hala %86 civarında olduğunu ifade eden Amcaoğlu, “Bir kişinin bile geri kalmaması için çalışmalarımız sürecektir” dedi.

ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİ NE DEDİ?

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın:

“Değerlendirmeler sürüyor, beklemedeyiz”

İkinci dönemle ilgili hala beklemede olduklarını ifade eden DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, değerlendirmelerin sürdüğünü kaydetti. Hocanın, ikinci dönemle ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı:

“YÖK’ün yazısı basına dağıtıldı, burada bahar döneminde eğitimin yüz yüze veya uzaktan yürütülüp yürütülemeyeceği noktasında görüş isteniyor. Türkiye’deki YÖK kararının açıklanması ve bunun ardından bizde de Bakanlar Kurulu kararı ile ikinci dönemle ilgili süreç netleşecekti ama şu anda her şey beklemede.

İkinci dönemle ilgili çeşitli yorumlar yapıldı ama henüz bağlayıcı bir karar ulaşmadı. Öğrencilerin yüz yüze eğitim için gecikeli de olsa çağrılacağını duymuştuk. Son durum ne oldu bilmiyoruz. Kapalı olduğumuz bir dönemde henüz bir netlik yok.

Aşılama konusunda da tüm personele yapılması için talepte bulunduk, bu öncelikler arasına alınmalı. Ama maalesef dünyada aşıya ulaşımda yaşana sıkıntıyı biz de yaşıyoruz. Bu bağlamda öncelikli sıramızı bekleyeceğiz.

Uygulamaların yapılması zorunludur, bunun için güvenilir fırsat doğarsa yapılması gerekiyor. Bu süreç yaz aylarına da sarkabilir. Bu süreçte net konuşmak hiç mümkün değil.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan:

“Tercihimiz yüz yüze ama şartlar elvermedi”

Akademik takvime göre bizim 22 Şubat’ta ikinci dönem derslerine başlanacağını kaydeden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan, “Tercihimiz yüz yüze eğitim yapmak ama şartlar buna izin vermiyor. İlk dönem Hibrit eğitim yapmıştık, gelenlerle yüz yüze, gelemeyenler için de online.” dedi.

Uygulama ağırlıklı bölümlerde eğitimin yaz aylarına dek sürebileceğine dikkat çeken Tüzünkan, bunun pandeminin seyri ile değişebileceğine değindi. Tüzünkan, Bakanlık ile de aşı konusunda görüşmelerinin sürdüğünü, öğrenci gelişleriyle ilgili çeşitli girişimleri olduğunu anlattı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar:

“Uygulamalı dersleri Nisan ayı veya sonrası için yüz yüze yapmayı planlıyoruz”

Bahar döneminde de güz dönemindeki gibi online eğitim ile devam etme kararı aldıklarını kaydeden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, eğitimin 18 Şubat’ta başlayacağını belirtti.

Kayıtların 17 Şubat’a kadar devam edeceğini ifade eden Haydar, uygulamalı dersleri olan fakültelerin bu dersleri Nisan ayı veya sonrası için yüz yüze yapmayı planladıklarını belirtti.

Haydar, uygulamalı derslerle ilgili süreçte yeni gelişmelerin gündemin gidişatına göre yeniden açıklanacağını kaydederek, tüm gelişmelerin pandemiye göre de değişebileceğinin altını çizdi.

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan:

“Yaz ayları içinde de eğitime devam edeceğiz”

“İkinci döneme de ilk dönemde olduğu gibi hem yüz yüze tercihi hem de online seçeneği ile devam edeceklerini anlatan Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, her şarta hazırlıklı olduklarını ifade etti. Yaratan, ikinci dönemde ülkeye öğrenci gelişlerinin karantina uygulaması ile mümkün olabileceğine ve eğitimin yaz aylarına da sarkabileceğine vurgu yaptı.

Yaratan, özetle şunları ifade etti:

“Hem sınıfta yüz yüze hem de buradan yayın ile online eğitimle sürecek. Sınıftaki öğrenci dinlerken yurt dışındaki öğrenciler de aktif olarak derse katılıp dinleyebilecek. Bu dönem de aynı uygulama sürecek. Bu dersler kayıt altında alınacak. Aynı ortamı bu dönem de yaratacağız.

Yaz okulunda da eğitimimiz sürecek, bu aylarda uygulamalı derslere devam etmekte fayda görüyoruz. Dönemin ikinci yarısında ortam uygun olursa uygulamalı derlere geçebiliriz. Olmazsa yaz içinde devam edeceğiz.

Öğrencilerin gelişlerinde karantina uygulaması bizim güvenliğimiz için yeterli olarak çok önemli. Eğer ülkedeki salgının önüne geçebilirsek bunları konuşabiliriz”

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkan Vekili Ekrem Soyşen:

“Nisan ayını da kaçırırsak bu dönemi de kapatmış oluruz”

Hemen kapanma hem de artan vaka sayılarıyla birlikte sektörün de beklemede kaldığını kaydeden Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkan Vekili Ekrem Soyşen, “Aşılanma hızlı şekilde olursa belki bu süreci kazanabiliriz” dedi.

Öncelikle ülkedeki akademisyenlerin, ardından idari çalışanların aşılanması gerektiğine dikkat çeken Soyşen, öğrencilerin de ya aşı kartı ile ülkeye girişi ya da girdikten sonra aşılanması ve karantina süreciyle topluma karışmasının çözüm olabileceğini belirtti.

Yurt işletmelerinin hala zor günler geçirdiğini kaydeden Soyşen, öğrencilerin Nisan ayına dek adaya gelmesi gerektiğin, aksi halde bu yılın kayıp olarak nitelendirileceğini dile getirdi.

Soyşen, konuyla ilgili açıklamasında özetle şunları ifade etti:

“Vaka gidişatından dolayı kimse önünü net göremiyor. Aşılama programına öncelikle eğitimdeki akademisyenler ve idari işler ile kampus çalışanları, yurtlarda çalışan görevliler aşılanmalı. Farklı yollarla da olsa öğrenciler Nisan ayına dek adaya gelmeli. Eğer Nisan ayını da kaçırırsak bu dönemi de kapatmış oluruz, Nisan ayı bizim için çok önemli.

Nisan ayında öğrencilerin gelmesiyle ilgili karar üretilecekti. Bakanlık bu konuyla ilgileniyordu. Yurtlar 2. Dönem için gelecek öğrencilere %30 indirim sağlandı. Her bölgedeki yurtlarımızın öğrencilere yardımcı olacağını açıkladık.

Kapanma durumundan dolayı Üniversiteler de beklemede. Kimse önünü göremiyor ama öğrenci kaybı olmaması için online kayıtlar sürüyor. Bu öğrencilerin kaçı adaya gelir bilemiyoruz ama çok sayıda öğrencinin Nisan ayının ilk haftası için bilet rezervasyonu yapmışlar.

Aşılanma hızlı şekilde olursa belki bu süreci kazanabiliriz.

Ya gelmeden aşı kartıyla gelirler ya da geldiklerinde aşı olup karantina sürecini tamamlayınca topluma karışırlar.” dedi.

“…yine de öğrencinin yerini tutmuyor”

Bazı yurtların karantina yurdu olarak kullanıldığını ifade eden Soyşen, “Ara ara bazı yurtlar kullanılıyor ama yine de öğrencinin yerini tutmuyor. Yurtlar sadece kendi kendini döndürme aşamasında. Devlet daha çok otelleri karantina yurdu olarak kullanmayı tercih ediyor.” şeklinde konuştu.

Ülkedeki öğrenciler de desteklenmeli

Eldeki mevcut öğrencilerin de korunması gerektiğinin altını çizen Soyşen, “Adada olan öğrenciler de bu belirsizlik nedeniyle ülkesine dönüp dönmemek adına kararsız. Bu öğrencileri de kapanma sürecinde maddi manevi desteklenmesi şart ki ülkeden gitme kararı almasınlar. Özellikle Üniversite kampuslerinde bu öğrencilere çok daha fazla destek gerek, yalnız hissetmemeliler. Bakanlık bu öğrencilere daha fazla destek vermeli. Bizler de maddi manevi destek veriyoruz.” dedi.