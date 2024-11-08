Ünal Üstel’e 2 ayrı tazminat davası

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, kendisine “şerefsiz, senin de ipini çekeceğim” şeklinde hakaret eden ve polise “alın bunu, götürün” talimatıyla kendisini saatlerce özgürlüğünden mahrum etmesini mahkemeye taşıdı.

Tuğcu, Ünal Üstel aleyhinde 2 farklı tazminat davası açtı.

Davalara ilişkin açıklama yapan Tuğcu, “Başbakan olunuz, bu size hakaret etme hakkı vermez. Bu size kimseyi keyfi bir şekilde tutuklatma yetkisi vermez. Bu size kimseyi tehdit etme hakkı tanımaz. Bu topraklarda böylesi bir keyfiyete yer yoktur. Burası bir hukuk devletidir. Açtığım davalar bunun mücadelesini vermek içindir” dedi.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan EL-SEN Avukatı Serkan Mesutoğlu ise “Kimsenin özgürlüğü ve şerefi Başbakan’ın iki dudağı arasında değildir” dedi, “Ümit ediyorum ki, bu davalardan çıkacak olan neticeler seçilmiş de olsanız atanmış da olsanız sınırınızın yasalarla çizilmiş olduğunu gösterecektir” ifadelerini kullandı.

Anımsanacağı üzere Başbakan Ünal Üstel, iddiaya göre “alkollü olduğu” sırada, Teknecik Elektrik Santrali’ne gitmiş ve Ahmet Tuğcu’ya “şerefsiz, senin de ipini çekeceğim” demiş, ardından da bölgedeki görevli polislere, “alın bunu, götürün” talimatı vererek Tuğcu’yu hukuk dışı şekilde gözaltına aldırmıştı.