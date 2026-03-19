“Ünal Üstel hükümeti batırdı. Bizler de tasarruf yaparak efendilerin borcunun faizini ödeyeceğiz”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yaptığı açıklamada UBP-DP-YDP Hükümeti'nin ekonomi politikalarına tepki gösterdi. Şenkul, hükümetin mali durumu toparlamak adına vatandaşların alım gücünü etkileyen adımlar attığını ifade etti.

Hükümetin 3 aylık hayat pahalılığı verip 9 ay vermeme yönünde bir uygulamaya gittiğini belirten Şenkul, bu yaklaşımın geçici bir çözüm olduğunu ifade etti. Şenkul, söz konusu sürenin siyasi hesaplarla belirlendiğini iddia ederek, 9 ay sonrasında mevcut yönetimin görevde olmayacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, kamu maliyesine ilişkin rakamlara da yer verdi, bu uygulamayla yaklaşık 6 milyar TL civarında tasarruf sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Ancak devletin borçlanma maliyetine dikkat çeken Şenkul, yıllık faiz yükünün yaklaşık 6,5 milyar TL seviyesinde olduğunu ifade etti.

Şenkul, yapılan tasarrufun borç faizlerini karşılamaya yöneldiğini belirterek, bunun bedelinin vatandaşlara yüklendiğini vurguladı, mevcut ekonomik politikaların geleceğe olumsuz etkileri olacağını da dile getirdi.