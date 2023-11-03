Ümit İnatçı'nın “UNIVERSALIS SPIRITUS” adlı sergisi son buldu

Mustafa ERKAN

Uluslararası üne sahip güçlü sanatçılarımızdan Ümit İnatçı’nın “UNIVERSALIS SPIRITUS” adlı sergisi büyük ilgiyle sonlandı. Lefkoşa’nın Güneyinde bulunan Isnotgallery contemporary 'de gerçekleşen sergi 11-31 Ekim 2023 tarihlerinde sanatsever izleyiciyle buluştu.

Lefkoşa'da açtığı retrospektif resim sergisinin açılışında Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides yaptığı konuşmasında "Sevgili dostum ve Kıbrıslı ünlü sanatçı" olarak nitelendirdi. Ve "Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler aynıdır" dedi. İnatçı'nın çalışmasının "insanlığa, hayata ve dünyamıza dair çeşitli felsefi kaygılarla birlikte, özellikle hassas bir ruh olarak benimsediği değerleri temsil ettiğini" ekledi. Kendisi ve Inatci arasında, Londra'da birlikte çalıştığı andan itibaren gelişen “uzun süredir devam eden bir dostluk” dan bahsetti ve arkadaşlıklarının “ülkemizin yeniden birleşmesi için ortak arzumuz.” temel aldığını söyledi.

Ümit İnatçı da ISNOTGALLERY Contemporary'deki büyük sergisi Universalis Spiritus sergisi hakkında açıklaması şöyle.

" Üst-dilsel ve dil-ötesi kodlar olarak ideografik işaretler, 'yazı olarak resmimin' şiirsel karakterini tanımlayan prozodik ritmi biçimlendirmek için kasıtlı olarak yüzeye yerleştirilmiştir." Sanat Tarihine yakından bakarsanız farklı görsel ifade dilleriyle karşılaşırsınız. Sanatımda mistik ya da hermetik olan şey, sanatın arkaik davranışının taklitçi bir düzenlemesinden başka bir şey değildir. Bir bakıma sanat eserindeki paradoksu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. İlerleme veya gerilemenin ne olduğuna bakmayan antropolojik bir arayış, aynı zamanda sanatta ritüelin arkaik geçmişini yeniden canlandıracak bir tür araç. Ben geleceğin ilkel insanıyım… Modern bir Şaman… Yıllar süren anakronik!” Bütün bunları bir araya toplamaya, küresel bir sanatsal kompozisyon yaratmak için çalışıyorum, bu yüzden serginin adı "UNİVERSALİS SPİRİTUS"

İnatçı’dan buruk açıklama

Isnotgallery contemporary 'de gerçekleşen “UNIVERSALIS SPIRITUS” adlı sergisi ardından, sosyal medyada face sayfasından kurduğu sanat merkezini kapatma kararı aldığını duyurdu. Yaptığı açıklama şöyle “Sanırım gereken dersi aldım. Bazı şeyler kendinden ne kadar verirsen ver olmuyor. Kıbrıs'ın sömürgeleşmiş kuzey yarısında çürümüş onca değerin arasında sanatla medeniyete yer açmaya çalışmak anlamsız bir amaçtır. Kurduğum sanat merkezini kapatma kararı aldım. Kolektif çaba dayanışma bilincine sahip toplumlarda karşılık görür... Ars Axis sanat dergisini de kendi adıma yayınlamaya devam edeceğim. Dağıtımı Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa ülkelerine olacak.”