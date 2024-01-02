“Umarım mahkeme acı gerçekleri bir fiil kabul eder”

Serap ŞAHİN

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in sorumlularına karşı açılan dava, yarın görüşülmeye başlıyor…

Adıyaman’da başlayacak dava sürecini takip eden YENİDÜZEN, Şampiyon Meleklerin aileleri ve onlara destek için yanlarında bulunan heyetteki isimlerle görüştü, beklentilerini dinledi…

Heyette yer alan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Şubat ayındaki depremlerin ardından, milyonlarca insanla birlikte Kıbrıs Türk toplumunun da, adaletin tecelli edip etmeyeceğini; sürecin nasıl sonuçlanacağını beklediğini söyledi.

Kendileri için 3 önemli konunun bulunduğunu belirten Haramncı, “Birincisi, bu sürecin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı tüm Türkiye kamuoyuna yansıtmak istiyoruz. İkincisi, ailelere manevi destek verebilmek istiyoruz… Üçüncüsü ise faillerin gereken cezayı alıp almayacağını, adaletin tecelli edip etmeyeceğini görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İsias Otel ile ilgili bilirkişi raporlarında acı gerçeklerin ortaya çıktığını anımsatan Harmancı, “Umarım mahkemede de bu acı gerçekler bir fiil kabul edilir ve dava süreci Olası Kast suçlamasıyla görüşülmeye başlar. Cezalar, bu şekilde tecelli eder” dedi.

Harmancı, “Bizim kimsenin yargı sistemine karışma gibi bir niyetimiz yok. Ama ortadaki deliller ve ortadaki vahamet, faillerin Olası Kast ile yargılanmaları gerektiğini anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Adalet yolculuğu başladı