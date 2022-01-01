Uluslararası Poster Yarışması Sergisi DAÜ’de açıldı

Uluslararası Sahte/Yalan Haber (Fake News) Poster Yarışması’nda sergilenmeye değer bulunan 100 eserden oluşan sergi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ’de) açıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Yarışmanın ortakları arasında DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü de bulunuyor.

Paris Merkezli Poster for Tomorrow organizasyonuyla gerçekleştirilen serginin açılışını DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu yaptı. Prof. Dr. Çavuşoğlu, “Kardeş kuruluşumuz olan Poster for Tomorrow yıllardır pek çok sosyal, kültürel, çevresel ve siyasal etkinliğe başarıyla imza atmıştır. Dünya genelinde ele aldığı (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çalışma Hakkı, İnsan Hakları, Geleceğin Gezegeni vb.) sorunları poster etkinlikleri ve yarışmaları ile gündem yapmayı başarmıştır. Fake News Poster/Sergisi de günümüz dijital çağının problemlerinden farklı platformlardaki Yalan Haber ile mücadeleye dikkat çeken bir proje olmuştur” dedi.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Sergi Platformu’nda sergilenen eserler, 112 ülkeden 6,000’den fazla eserin katıldığı yarışmanın sonucunda belirlendi.