Uluslararası Aşı Sertifikası için “dijital platform” çağrısı



Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda tanınmışlığı olan aşı sertifikası sorununun aşılması için “dijital platform” oluşturulması önerisini gündeme taşıdı.

“Dünyanın yaşadığı pandemi bizleri ayrıştıran değil tam aksine dayanışma ve işbirliği ile birleştiren bir unsur olmalıdır” diyen Kızılyürek, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine çağrı yaptı.



İyi niyetle ve çözüm odaklı ilerlenmesi gerektiğini söyleyen Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin verilerini müzakere heyetlerinden istemek yerine, oluşturulacak bir web portalı ile bireysel başvuruya imkan yaratılmasını istedi.



Kızılyürek, “dijital bir platform” oluşturulması halinde, Kıbrıslı Türklerin bireysel olarak veri girişi yapabileceğini anlatarak, “Böylece hem Kıbrıs’ta yaşayan, hem de yurt dışında bulunan yurttaşlar, her yerden bu platforma ulaşacak ve veri girişi yaparak EU Digital COVID Certificate sahibi olma imkanına kavuşacaktır. Adanın kuzeyinde yaşanan Kıbrıslıların verilerini istemek yerine, bu kişilerin veri girişlerini doğrudan kendileri yapacakları bir sistem oluşturmak çok daha doğru olacaktır. Kıbrıs yurttaşlarının hiçbirini mağdur etmeden insani bir sorunu aşmanın yolu vardır. Bu yönde gerekli girişimler tarafımdan da yapılacaktır.” dedi.





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