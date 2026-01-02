Ulusal Tiyatro’nun “Ciddi Olmanın Önemi” Oyunu, sinema olarak Lefkoşa’ya geliyor

Nicosia For Art ve National Theatre Live, yeni yıla Oscar Wilde'ın "Ciddi Olmanın Önemi" adlı eserinin film gösterimi ile başlıyor. Nicosia For Art, National Theatre Live ile iş birliği içinde, Oscar Wilde'ın "Ciddi Olmanın Önemi" adlı tiyatro oyununun Max Webster yönetmenliğindeki film uyarlaması gösterimi 8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20:30'da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Londra Ulusal Tiyatrosu, Oscar Wilde'ın en ünlü komedilerinden birini neşeli, çağdaş ve özgün bir yorumla sinemalara taşıyor. Ünlü yönetmen Max Webster'ın yönetiminde mizah, zekâ ve romantizm dolu yapım Kıbrıs’ta da sanatseverlerle buluşacak. 170 dakikalık gösterimde 15 dk. ara olacak.



Ulusal Tiyatro ve Ulusal Tiyatro Canlı Yayını işbirliğiyle ünlü tiyatro yapımları dev ekranda Yaratıcılığı, uzmanlığı ve benzersiz erişimiyle eğlendiren ve ilham veren tiyatro eserleri üreten Ulusal Tiyatro, Birleşik Krallık ve dünya genelinde milyonlarca izleyiciyle unutulmaz hikayeler paylaşıyor, Ssahne üzerinde ve dışında yetenekle yeniliğe yatırım yaparak, ulusun tiyatrosu rolünü ciddiyetle yerine getiriyor.Ulusal Tiyatro Canlı Yayını ise 2009 yılında başarılı tiyatro yapımlarını büyük ekrana taşımak için hayata geçirildi ve bugüne kadar 100'den fazla yapımı düzenli olarak 74 ülkede 2.500 mekanda gösterdi ve milyonlarca insanın dünya standartlarında tiyatroyu büyük ekranda deneyimlemesini sağlıyor.

14 Şubat 1895'te Londra'daki St. James Tiyatrosu'nda prömiyer yapan oyunun hikayesi şöyle: “ Jack kırsalda sorumlu bir koruyucudur, ancak şehirde sahte bir kimlikle yaşar. Arkadaşı Algy de benzer şekilde davranır. İki genç kadını etkilemeye çalışan iki adam, dikkatlice yönlendirmeleri gereken bir yalan ağına dolanırlar.”

€7 olan biletler online olarak: https://bit.ly/4pkvlfG ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden (Pazartesi-Cuma saat 10:00-13:00) alınabilir.

Oyun Ekibi

Yönetmen: Max Webster

Dekor ve Kostüm Tasarımı: Rae Smith

Işık Tasarımı: Jon Clark

Ses Tasarımı: Nicola T. Chang

Hareket

Yönetmen: Carrie-Anne Ingrouille

Besteci: DJ Walde

Fiziksel Komedi Danışmanı: Joyce Henderson

Yakınlık Koordinatörü: Ingrid Mackinnon

Yayın Ekibi

Ekran Yönetmeni: Matthew Amos

Işık Yönetmeni: Gemma O’Sullivan

Ses Süpervizörü: Conrad Fletcher

Senaryo Süpervizörü: Vicky Edmonds

Oyuncular

Gwendolen Fairfax: Ronke Adikoluijó

Merriman / Lane: Julian Bleach

Topluluk/Koro: Shereener Browne

Rahip Canon Chasuble: Richard Cant

Lady Bracknell: Sharon D Clarke

Algernon Moncrieff: Ncuti Gatwa

Topluluk/Koro: Jasmine Kerr

Bayan Prism: Amanda Lawrence

Topluluk/Koro: Gillian McCafferty

Koro: Elliot Pritchard

Cecily Cardew: Eliza Scanlen

Jack Worthing: Hugh Skinner

Koro: John Vernon