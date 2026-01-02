Ulusal Tiyatro’nun “Ciddi Olmanın Önemi” Oyunu, sinema olarak Lefkoşa’ya geliyor
Nicosia For Art ve National Theatre Live, yeni yıla Oscar Wilde'ın "Ciddi Olmanın Önemi" adlı eserinin film gösterimi ile başlıyor.
Nicosia For Art ve National Theatre Live, yeni yıla Oscar Wilde'ın "Ciddi Olmanın Önemi" adlı eserinin film gösterimi ile başlıyor. Nicosia For Art, National Theatre Live ile iş birliği içinde, Oscar Wilde'ın "Ciddi Olmanın Önemi" adlı tiyatro oyununun Max Webster yönetmenliğindeki film uyarlaması gösterimi 8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20:30'da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Londra Ulusal Tiyatrosu, Oscar Wilde'ın en ünlü komedilerinden birini neşeli, çağdaş ve özgün bir yorumla sinemalara taşıyor. Ünlü yönetmen Max Webster'ın yönetiminde mizah, zekâ ve romantizm dolu yapım Kıbrıs’ta da sanatseverlerle buluşacak. 170 dakikalık gösterimde 15 dk. ara olacak.
Ulusal Tiyatro ve Ulusal Tiyatro Canlı Yayını işbirliğiyle ünlü tiyatro yapımları dev ekranda Yaratıcılığı, uzmanlığı ve benzersiz erişimiyle eğlendiren ve ilham veren tiyatro eserleri üreten Ulusal Tiyatro, Birleşik Krallık ve dünya genelinde milyonlarca izleyiciyle unutulmaz hikayeler paylaşıyor, Ssahne üzerinde ve dışında yetenekle yeniliğe yatırım yaparak, ulusun tiyatrosu rolünü ciddiyetle yerine getiriyor.Ulusal Tiyatro Canlı Yayını ise 2009 yılında başarılı tiyatro yapımlarını büyük ekrana taşımak için hayata geçirildi ve bugüne kadar 100'den fazla yapımı düzenli olarak 74 ülkede 2.500 mekanda gösterdi ve milyonlarca insanın dünya standartlarında tiyatroyu büyük ekranda deneyimlemesini sağlıyor.
14 Şubat 1895'te Londra'daki St. James Tiyatrosu'nda prömiyer yapan oyunun hikayesi şöyle: “ Jack kırsalda sorumlu bir koruyucudur, ancak şehirde sahte bir kimlikle yaşar. Arkadaşı Algy de benzer şekilde davranır. İki genç kadını etkilemeye çalışan iki adam, dikkatlice yönlendirmeleri gereken bir yalan ağına dolanırlar.”
€7 olan biletler online olarak: https://bit.ly/4pkvlfG ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden (Pazartesi-Cuma saat 10:00-13:00) alınabilir.
Oyun Ekibi
Yönetmen: Max Webster
Dekor ve Kostüm Tasarımı: Rae Smith
Işık Tasarımı: Jon Clark
Ses Tasarımı: Nicola T. Chang
Hareket
Yönetmen: Carrie-Anne Ingrouille
Besteci: DJ Walde
Fiziksel Komedi Danışmanı: Joyce Henderson
Yakınlık Koordinatörü: Ingrid Mackinnon
Yayın Ekibi
Ekran Yönetmeni: Matthew Amos
Işık Yönetmeni: Gemma O’Sullivan
Ses Süpervizörü: Conrad Fletcher
Senaryo Süpervizörü: Vicky Edmonds
Oyuncular
Gwendolen Fairfax: Ronke Adikoluijó
Merriman / Lane: Julian Bleach
Topluluk/Koro: Shereener Browne
Rahip Canon Chasuble: Richard Cant
Lady Bracknell: Sharon D Clarke
Algernon Moncrieff: Ncuti Gatwa
Topluluk/Koro: Jasmine Kerr
Bayan Prism: Amanda Lawrence
Topluluk/Koro: Gillian McCafferty
Koro: Elliot Pritchard
Cecily Cardew: Eliza Scanlen
Jack Worthing: Hugh Skinner
Koro: John Vernon