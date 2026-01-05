ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" dedi.

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken açıklamalarda bulundu.

Trump, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etti.

Grönland'a karşı olası bir ABD müdahalesine ilişkin görüşü sorulan Trump, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak." dedi.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" savundu.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

İran'a yeni "tehdit"

Diğer yandan Trump, İran'daki gösterilerle ilgili bir soruya cevap verirken, bu ülkeye yönelik önceki açıklamalarını yineledi.

Trump, "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Eğer geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, ABD tarafından çok sert bir şekilde cezalandırılacaklarını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Kolombiya hasta bir ülke"

Meksika ve Kolombiya ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Trump, Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin yönettiğini savundu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı görüşmelerde, ülkede asayişi sağlayabilmek için "Amerikan askerleri göndermeyi dahi teklif ettiğini" kaydeden Trump, Meksika'da kartellerin çok güçlü olduğunu vurguladı.

Kolombiya için "hasta bir ülke" ifadesini kullanan Trump, bu ülkeye yönelik olası bir saldırı ihtimali için "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." değerlendirmesini yaptı.