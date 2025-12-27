Ulubatlı ve Güneyli’ye teşekkür plaketi

“Engin’in Gizli Hazinesi: Ata Tohumları – Toprağa Düşen Miras” adlı çocuk tiyatro oyunu ile yürütülen proje kapsamında, oyunun yazarı Leyla Ulubatlı ile LAÜ Tiyatro Kulübü danışmanı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Güneyli’ye katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında Mart–Nisan 2025 döneminde izleyiciyle buluşan oyun, Serhatköy İlkokulu, Barış İlkokulu ve Yeşilyurt İlkokulu müdürleri Özge Yorulmaz, Filiz Ustam ve Özge Özakdenizli’nin katkılarıyla hayata geçirilmiş, 27 ve 28 Mart 2025 tarihlerinde Güzelyurt AKM sahnesinde sahnelenmişti. Oyun, Güzelyurt ve Lefke bölgelerindeki farklı okullardan öğrencilerle buluşmuş, ardından Gazi Mağusa’da da sergilenmişti.

Yeşil Okullar Projesi kapsamında ata tohumlarını konu alan çalışma, çocuklara doğa, sürdürülebilirlik ve kültürel miras bilinci kazandırmayı amaçlarken, projede görev alan üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesini de hedeflemişti. Bu kapsamda gerçekleştirilen plaket takdimiyle, projeye emek veren isimlerin katkıları takdir edildi.

Sanatın birleştirici gücüyle çocuklara hem doğayı hem de kültürel değerleri hatırlatan çalışma, tiyatronun eğitici ve dönüştürücü yönünü bir kez daha ortaya koydu.