Ülkü Ülvier hayatını kaybetti

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi’nde tedavi gören 84 yaşındaki Ülkü Ülvier, hayata gözlerini yumdu.

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi’nde tedavi gören Ülkü Ülvier (E-84) dün saat 15.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Ülvier’in ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Polis soruşturması devam ediyor.

